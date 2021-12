Von der Leyenová: EÚ pošle ešte viac vakcín chudobnejším štátom sveta

Brusel 6. decembra (TASR) - EÚ je pripravená zintenzívniť svoje doterajšie úsilie a podeliť sa s proticovidovými vakcínami s chudobnejšími krajinami sveta. Uviedla to v pondelok v oficiálnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Pripomenula, že Európska únia je stále najväčším darcom vakcín proti COVID-19 na svete, pričom členské štáty eurobloku už rozdelili viac ako 350 miliónov dávok vo forme darov krajinám po celom svete. Veľká väčšina z nich, približne 300 miliónov dávok, bola zdieľaná prostredníctvom nástroja COVAX.



Podľa šéfky eurokomisie COVAX tieto vakcíny presúva do krajín s nízkym a stredným príjmom, pričom úzko spolupracuje s EÚ, výrobcami vakcín, ako aj s prijímajúcimi krajinami, aby sa urýchlilo doručenie očkovacích dávok.



"Okrem toho členské štáty EÚ dodali viac ako 45 miliónov dávok prostredníctvom bilaterálnych darov – napríklad našim susedom na západnom Balkáne. Spolu teda Tím Európa zdieľal približne 350 miliónov dávok vakcín. Ale musíme ich zdieľať viac," odkázala Von der Leyenová.



Spresnila, že v súčasnosti je zaočkovaných len 44 percent svetovej populácie. EÚ chce preto urobiť viac a zintenzívni svoje úsilie najmä na podporu Afriky, kde je zaočkovanosť nižšia ako v iných častiach sveta.



"Naším cieľom je zabezpečiť, aby do polovice budúceho roka bolo zaočkovaných 70 percent svetovej populácie," vysvetlila šéfka exekutívy EÚ. Dodala, že pandémiu koronavírusu bude možné zvládnuť len vtedy, "ak s ňou budeme bojovať v každom kúte sveta".