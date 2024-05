Von der Leyenová: EÚ potrebuje eurokomisára pre obranu

Brusel 7. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vyhlásila, že by chcela navrhnúť vytvorenie funkcie eurokomisára pre obranu v prípade, ak ju zvolia na ďalšie funkčné obdobie. TASR sa odvoláva na agentúru PAP.



Európa musí vynakladať viac prostriedkov na obranu, najmä na európske zásoby, uviedla na tlačovej konferencii v poľských Katoviciach, kde sa spolu s tamojším premiérom Donaldom Tuskom zúčastňuje na Európskom hospodárskom kongrese. Podľa nej by sa mal nový komisár pre obranu zamerať na európsky obranný priemysel a koordinovať jednotný európsky trh.



Tusk povedal, že ak by pozícia nového komisára bola vybavená portfóliom a nástrojmi na posilnenie Európy, bol by to zaujímavý návrh pre súčasného poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského.



Ursula von der Leyenová je kandidátkou Európskej ľudovej strany v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na post, ktorý v súčasnosti zastáva. Podľa jej slov sú hlavnými cieľmi jej kampane bezpečnosť a obranyschopnosť Európy a s Poľskom ako partnerom chce vybudovať európsku obrannú úniu.



Nový predseda EK bude mať právomoc rozhodnúť o zložení Komisie a úlohách jej členov. Európska únia sa usiluje oživiť svoj obranný priemysel. Cieľom je väčšia podpora Ukrajiny v boji proti Rusku a lepšia odolnosť proti hrozbám Moskvy.



Úsilie EÚ v tejto oblasti sa zvýšilo s možnosťou úspechu Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách v USA. Jeho najnovšie vyjadrenia spochybňujú ďalšiu americkú podporu pre ostatných spojencov v NATO.