< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: EÚ sa musí pripraviť na dôsledky konfliktu v Iráne
Podľa jej slov by obyvatelia Iránu mali mať právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti samostatne.
Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Bruseli vyzvala na diplomatické riešenie a okamžitú deeskaláciu napätia na Blízkom východe. Európska únia podľa nej bude tvrdo pracovať na zvládnutí následkov krízy - od energetických a jadrových otázok po obavy týkajúce sa migrácie či bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
Von der Leyenová kritizovala „ľahkovážne a nerozlišujúce útoky Iránu a jeho spojencov na suverénne územia“ po zásahoch britskej základne na Cypre či ropnej infraštruktúry v Saudskej Arábii.
„Musíme tvrdo pracovať na deeskalácii a zastavení šírenia konfliktu,“ povedala novinárom a zdôraznila, že „stabilita regiónu je mimoriadne dôležitá“. Počas víkendu konzultovala vývoj s deviatimi lídrami krajín Blízkeho východu.
Podľa jej slov by obyvatelia Iránu mali mať právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti samostatne. Vyzvala na „dôveryhodný prechod moci“, zastavenie iránskych jadrových a raketových programov a „ukončenie destabilizujúcich aktivít“.
Predsedníčka EK už predtým po zasiahnutí britskej základne na Cypre uviedla, že Únia „stojí spoločne, pevne a jednoznačne po boku členských štátov tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe“.
Von der Leyenová kritizovala „ľahkovážne a nerozlišujúce útoky Iránu a jeho spojencov na suverénne územia“ po zásahoch britskej základne na Cypre či ropnej infraštruktúry v Saudskej Arábii.
„Musíme tvrdo pracovať na deeskalácii a zastavení šírenia konfliktu,“ povedala novinárom a zdôraznila, že „stabilita regiónu je mimoriadne dôležitá“. Počas víkendu konzultovala vývoj s deviatimi lídrami krajín Blízkeho východu.
Podľa jej slov by obyvatelia Iránu mali mať právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti samostatne. Vyzvala na „dôveryhodný prechod moci“, zastavenie iránskych jadrových a raketových programov a „ukončenie destabilizujúcich aktivít“.
Predsedníčka EK už predtým po zasiahnutí britskej základne na Cypre uviedla, že Únia „stojí spoločne, pevne a jednoznačne po boku členských štátov tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe“.