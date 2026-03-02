Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Von der Leyenová: EÚ sa musí pripraviť na dôsledky konfliktu v Iráne

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Podľa jej slov by obyvatelia Iránu mali mať právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti samostatne.

Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Bruseli vyzvala na diplomatické riešenie a okamžitú deeskaláciu napätia na Blízkom východe. Európska únia podľa nej bude tvrdo pracovať na zvládnutí následkov krízy - od energetických a jadrových otázok po obavy týkajúce sa migrácie či bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

Von der Leyenová kritizovala „ľahkovážne a nerozlišujúce útoky Iránu a jeho spojencov na suverénne územia“ po zásahoch britskej základne na Cypre či ropnej infraštruktúry v Saudskej Arábii.

„Musíme tvrdo pracovať na deeskalácii a zastavení šírenia konfliktu,“ povedala novinárom a zdôraznila, že „stabilita regiónu je mimoriadne dôležitá“. Počas víkendu konzultovala vývoj s deviatimi lídrami krajín Blízkeho východu.

Podľa jej slov by obyvatelia Iránu mali mať právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti samostatne. Vyzvala na „dôveryhodný prechod moci“, zastavenie iránskych jadrových a raketových programov a „ukončenie destabilizujúcich aktivít“.

Predsedníčka EK už predtým po zasiahnutí britskej základne na Cypre uviedla, že Únia „stojí spoločne, pevne a jednoznačne po boku členských štátov tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe“.
