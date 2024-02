Von der Leyenová: EÚ spúšťa námornú misiu v Červenom mori

Brusel 19. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok oznámila, že EÚ spúšťa námornú operáciu na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Európa v spolupráci s medzinárodnými partnermi zabezpečí slobodu plavby v Červenom mori. Okrem reakcie na krízu je to krok k posilneniu európskej prítomnosti na mori s cieľom chrániť naše európske záujmy," napísala šéfka EK v príspevku na sociálnej sieti X.



V rámci misie Aspides (v gréčtine: Štíty) vyšlú krajiny EÚ do Červeného mora, Adenského zálivu a okolitých vôd bojové lode a systémy včasného varovania pred leteckými útokmi. Operačné velenie operácie bude v gréckom meste Larissa, informovala agentúra DPA.



Medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori ohrozujú od vlaňajšieho novembra jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde sa vlani v októbri začala vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Útoky povstalcov ohrozujú kľúčovú plavebnú trasu, ktorou sa prepravuje približne 12 percent svetového obchodu. Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v oblasti sa viaceré veľké lodné spoločnosti rozhodli presmerovať svoje nákladné lode na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a zvyšujú tiež náklady na prepravu.



Misia Aspides podľa DPA nebude podnikať preventívne údery a bude môcť zasiahnuť len v prípade, že militanti zaútočia ako prví.