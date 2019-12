Von der Leyenová: Európa chce byť do roku 2050 klimaticky neutrálna

Madrid/Brusel 2. decembra (TASR) - Cieľom Európskej únie je, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. To je hlavný odkaz, ktorý predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predniesla v mene EÚ v pondelok v Madride v rámci úvodného ceremoniálu konferencie OSN o zmene klímy (COP25).



Von der Leyenová v svoj prvý úradný deň ako šéfka exekutívy EÚ pripomenula, že už o desať dní Európska komisia predstaví tzv. Európsku ekologickú dohodu. Stane sa tak 11. decembra na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli.



"Naším cieľom je byť do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Ak chceme tento cieľ dosiahnuť, musíme konať hneď teraz, musíme implementovať naše politiky. Pretože vieme, že tento prechod si vyžaduje generačnú zmenu," uviedla von der Leyenová v Madride.



Podľa jej slov ide o program, ktorý má tri hlavné body: novú stratégiu rastu, merateľný legislatívny účinok a prospech pre všetkých.



Vysvetlila, že cieľom Európskej ekologickej dohody je znížiť skleníkové emisie a vytvoriť pracovné miesta. Na to sú potrebné investície do výskumu, inovácií a ekologických technológií. Európska komisia má preto v pláne predložiť Investičný plán pre trvalo udržateľnú Európu, ktorý v období nasledujúceho desaťročia podporí investície vo výške jedného bilióna eur.



V druhej rovine pôjde o legislatívne opatrenia. Už v marci 2020 chce EK predstaviť vôbec prvý celoeurópsky zákon o klíme, ktorý nezvratne zmení prechod na klimatickú neutralitu. Zákon má zahŕňať rozšírenie obchodovania s emisiami na všetky sektory, čistú, dostupnú a bezpečnú energiu a podporu obehového hospodárstva a biodiverzity.



Cieľom postupného prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku je - do tretice - snaha zaistiť, aby z toho mali prospech všetci. Von der Leyenová uviedla, že bude vytvorený tzv. Fond pre spravodlivý prechod, ktorý pomôže tým, čo prinesú najväčšie obete. Spresnila, že uvedený fond bude využívať verejné i súkromné peniaze, a to aj s pomocou Európskej investičnej banky (EIB), ktorá sa zaviazala, že sa stane európskou "klimatickou bankou".



Predstavitelia Európskej komisie sa v Madride zúčastnia 2.-13. decembra na viacerých podujatiach konferencie COP25. Počas druhého týždňa COP25 bude delegáciu EK viesť jej výkonný podpredseda pre európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans.



V mene fínskeho predsedníctva v Rade EÚ bude vystupovať fínska ministerka životného prostredia a zmeny klímy Krista Mikkonenová. Do Madridu vycestujú aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, výkonný podpredseda EK pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis, eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius i eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.



Počas COP25 bude pavilón EÚ v konferenčnom centre hostiť viac ako 100 podujatí spojených s tematikou klimatickej konferencie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)