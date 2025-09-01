< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: Európa pripravuje plán vyslania vojakov na Ukrajinu
Dohoda bola údajne uzavretá minulý mesiac na stretnutí medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov.
Autor TASR
Brusel 1. septembra (TASR) - Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk. Potenciálne nasadenie má byť podporené aj vojenskými kapacitami Spojených štátov. V rozhovore pre denník Financial Times (FT) zverejnenom v nedeľu to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Bezpečnostné záruky sú mimoriadne dôležité a absolútne kľúčové. Máme jasný plán a v Bielom dome sme dosiahli dohodu. Táto práca napreduje veľmi dobre,“ uviedla von der Leyenová pre FT. „(Americký) prezident (Donald) Trump nás ubezpečil, že americká prítomnosť bude súčasťou záruk,“ pokračovala a dodala, že „to bolo veľmi jasne a opakovane potvrdené“.
Takéto nasadenie má podľa informácií Financial Times zahŕňať potenciálne desaťtisíce európskych vojakov podporovaných Spojenými štátmi systémami v oblasti riadenia a velenia, spravodajskými či sledovacími kapacitami. Dohoda bola údajne uzavretá minulý mesiac na stretnutí medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov.
Viacerí európski lídri vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, britského premiéra Keira Starmera, generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho či von der Leyenovej sa majú podľa troch zdrojov FT vo štvrtok na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona stretnúť v Paríži a pokračovať v rokovaniach o Ukrajine.
