Von der Leyenová: Európska komisia navrhne novú legislatívu o migrácii

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska komisia navrhne novú legislatívu na zvýšenie počtu deportácií nelegálnych migrantov, uviedla v pondelok predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v liste adresovanom EÚ pred tohtotýždňovým zasadnutím Európskej rady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Komisia predstaví návrh legislatívy, ktorý jasne zadefinuje povinnosti spolupráce pre navrátilcov a tiež zefektívni proces návratu," napísala predsedníčka EK v reakcii na požiadavky viacerých členských štátov EÚ. "Budeme však potrebovať nový právny rámec, aby (…) sme mohli konať," ozrejmila von der Leyenová.



Podľa vyjadrenia predsedníčky EK musí Únia vybudovať istú úroveň "harmonizácie a dôvery", aby sa uľahčili deportácie nelegálnych migrantov a aby každá krajina akceptovala rozhodnutia ostatných. Zabezpečilo by sa tak, že "migranti, ktorí dostali rozhodnutie o návrate v jednej krajine, nebudú môcť využívať trhliny v systéme, aby sa vyhli návratu v ďalšej".



Iba približne 20 percent rozhodnutí o vyhostení nelegálnych prisťahovalcov sa pritom v súčasnosti aj presadí, zdôraznila von der Leyenová a prisľúbila lepšiu spoluprácu s tretími krajinami pri prijímaní vyhostených migrantov, a to čiastočne aj prostredníctvom vízovej politiky.



"Zosúladenie vízovej politiky sa ukázalo ako dôležitý nástroj na riadenie nelegálneho pohybu smerom do EÚ," dodala.