Von der Leyenová: Európska únia anexiu Krymu nikdy neuzná

Brusel 24. augusta (TASR) - Európska únia je najbližším priateľom Ukrajiny a verným obhajcom medzinárodného práva a nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopola Ruskou federáciou. Uviedla to v utorok vo svojom vystúpení na on-line summite Krymskej platformy predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka exekutívy EÚ na summite, ktorý otvoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, konštatovala, že anexii Krymského polostrova vo februári a marci 2014 došlo brutálnou silou.



"Toto drzé porušenie ukrajinskej územnej celistvosti a medzinárodného práva znamenalo začiatok Putinovho poľutovaniahodného pokusu odoprieť Ukrajine jej slobodu," uviedla šéfka eurokomisie. Podľa nej to bola priama reakcia Moskvy na ukrajinskú revolúciu dôstojnosti, v ktorej ukrajinskí občania požadovali spravodlivosť, demokraciu a právo zvoliť si vlastnú budúcnosť v Európe.



Podľa von der Leyenovej sa Krym sa od svojej anexie využíva nielen ako ruská vojenská základňa, ale aj ako miesto, kde Rusko testuje brutálne metódy, ktoré teraz uplatňuje v ostatných okupovaných častiach Ukrajiny.



Šéfka EK tiež uviedla, že EÚ je hlboko znepokojená porušovaním ľudských práv na Kryme v podobe miznutia ľudí, mučenia, zabíjania a prenasledovanie krymských Tatárov a tiež zastrašovania a väznenie novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv.



Von der Leyenová pripomenula, že od začiatku invázie vo februári Únia masívne zintenzívnila ekonomickú, humanitárnu a vojenskú podporu pre Ukrajinu, v jej členských štátoch našlo útočisko viac ako 7,5 milióna ukrajinských utečencov. Sankcie EÚ podľa nej podkopávajú ruskú vojnovú mašinériu a ruskú ekonomiku. Na druhej strane sa cez koridory solidarity EÚ vyviezlo viac ako desať miliónov ton ukrajinského obilia.



Predsedníčka EK na záver svojho vystúpenia povedala, že ak chcel ruský prezident Vladimir Putin zmariť nezávislosť Ukrajiny a zlomiť vieru Ukrajincov v lepšiu budúcnosť, nepodarilo sa mu to. Skôr naopak, Ukrajina sa stala kandidátom na vstup do Európskej únie.







