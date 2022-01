Von der Leyenová: Holokaust bol katastrofou spôsobenou antisemitizmom

Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok 27. januára, na 77. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, nechá osvetliť svoje bruselské sídlo nápisom #WeRemember (Pamätáme), aby si aj touto cestou pripomenula Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.



Komisia si každý rok pripomína pamiatku miliónov židovských žien, mužov a detí a všetkých ostatných obetí zavraždených nacistickým režimom. Po prvý sa však pri tejto príležitosti exekutíva EÚ rozhodla špeciálne osvetliť aj svoje sídlo, budovu známu pod názvom Berlaymont. Touto akciou sa EK pripojí ku globálnej kampani, ktorú organizuje Svetový židovský kongres a UNESCO na pamiatku obetí šoa.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že tento rok uplynie 80 rokov od konferencie vo Wannsee, ktorá spečatila osud európskych Židov, a na ktorej nacisti naplánovali, že v celej Európe začnú systematicky vyhľadávať Židov s cieľom ich úplného vyhladenia.



"Holokaust bol európskou katastrofou. Spôsobil ju antisemitizmus. Antisemitizmus dehumanizuje ľudí židovského vyznania. Práve takáto dehumanizácia v nacistickom Nemecku pripravila cestu pre šoa (holokaust). Nesmieme na to nikdy zabudnúť," uviedla šéfka EK v oficiálnom vyhlásení.



Pripomenula zároveň, že v tento deň treba hľadieť aj do budúcnosti, lebo povojnová Európa bola vybudovaná na prísľube mieru, ale antisemitizmus je opäť na vzostupe a ohrozuje židovské komunity v Európe. Podľa jej slov sa počas pandémie koronavírusu rozmohli antisemitské konšpiračné mýty a dezinformácie šírené v skutočnom prostredí i na internete, a po európskych uliciach pochodujú ľudia označení židovskou hviezdou, ktorí pandemické opatrenia prirovnávajú ku genocíde za nacistického režimu a bagatelizujú skúsenosti obetí holokaustu.



"Skresľovanie holokaustu živí rétoriku nenávisti. Každý Európan musí vedieť o holokauste a poznať skutočné fakty," odkázala Von der Leyenová.



Spresnila, že aj preto Európska komisia predstavila historicky prvú stratégiu EÚ zameranú na boj proti antisemitizmu a na podporu života Židov. Navrhuje v nej viac ako 70 konkrétnych opatrení na potlačenie antisemitizmu na internete, na zaistenie bezpečnosti židovských komunít, vytvorenie siete miest, kde došlo k holokaustu, a na podnietenie úvah o kultúre pripomínania si minulosti v Európe.



Jadrom opatrení predložených vlani v októbri je zabezpečiť, aby Židia v celej Európe mohli žiť v súlade so svojimi náboženskými a kultúrnymi tradíciami.



Okrem toho EK spolu s Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), UNESCO a Organizáciou Spojených národov vedie kampaň #ProtectTheFacts (Ochraňujme skutočné údaje), ktorá má zvyšovať informovanosť a bojovať proti skresľovaniu holokaustu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)