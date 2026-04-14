Von der Leyenová hovorila s Magyarom o nevyhnutných reformách
EK zmrazila Maďarsku približne 17 miliárd eur v súvislosti so zhoršovaním stavu právneho štátu.
Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) - Maďarsko sa vrátilo do samotného srdca Európy, kam vždy patrilo, vyhlásila v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po ďalšom telefonáte s víťazom maďarských parlamentných volieb Péterom Magyarom. S pravdepodobným budúcim premiérom hovorila o bezprostredných prioritách a nevyhnutných reformách, informuje TASR.
„Toto je predovšetkým chvíľa pre Maďarov. Pre ich hlas, ich dôstojnosť a ich budúcnosť v bezpečnom a prosperujúcom Maďarsku vo vnútri silnej Európy,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. Zdôraznila potrebu urýchlene pristúpiť k obnoveniu právneho štátu, zosúladeniu s európskymi hodnotami a realizácii reforiem s cieľom využiť príležitosti, ktoré ponúkajú európske investície.
Predsedníčka EK už v pondelok avizovala pripravenosť spolupracovať s Magyarom na zásadných reformách, ktoré by umožnili uvoľniť zablokované miliardy eur z fondov EÚ po nástupe novej vlády.
EK zmrazila Maďarsku približne 17 miliárd eur v súvislosti so zhoršovaním stavu právneho štátu. Kritika sa týkala najmä nedostatkov pri udeľovaní verejných zákaziek, boja proti korupcii, konfliktov záujmov a fungovania prokuratúry, ktorá je podľa Bruselu náchylná na politický vplyv. Magyar prisľúbil rýchle reformy.
„Toto je predovšetkým chvíľa pre Maďarov. Pre ich hlas, ich dôstojnosť a ich budúcnosť v bezpečnom a prosperujúcom Maďarsku vo vnútri silnej Európy,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. Zdôraznila potrebu urýchlene pristúpiť k obnoveniu právneho štátu, zosúladeniu s európskymi hodnotami a realizácii reforiem s cieľom využiť príležitosti, ktoré ponúkajú európske investície.
Predsedníčka EK už v pondelok avizovala pripravenosť spolupracovať s Magyarom na zásadných reformách, ktoré by umožnili uvoľniť zablokované miliardy eur z fondov EÚ po nástupe novej vlády.
EK zmrazila Maďarsku približne 17 miliárd eur v súvislosti so zhoršovaním stavu právneho štátu. Kritika sa týkala najmä nedostatkov pri udeľovaní verejných zákaziek, boja proti korupcii, konfliktov záujmov a fungovania prokuratúry, ktorá je podľa Bruselu náchylná na politický vplyv. Magyar prisľúbil rýchle reformy.