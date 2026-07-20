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Von der Leyenová hovorila s novým ukrajinským premiérom
Von der Leyenová s Koreckým rokovala aj o prípravách Ukrajiny na nadchádzajúcu zimu a o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry.
Autor TASR
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Brusel 20. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok telefonovala s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. V príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že Európska únia bude s Ukrajinou naďalej úzko spolupracovať na reformách potrebných pre pokračovanie jej prístupového procesu do EÚ. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
V súvislosti s partnerstvom medzi Úniou a Ukrajinou v oblasti výroby dronov, ktoré obe strany oznámili minulý piatok, von der Leyenová zdôraznila, že táto spolupráca umožní využiť priemyselnú kapacitu EÚ na rýchlu výrobu najmodernejších ukrajinských obranných technológií vo veľkých objemoch.
Von der Leyenová s Koreckým rokovala aj o prípravách Ukrajiny na nadchádzajúcu zimu a o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry. Ubezpečila ho, že Únia bude Ukrajinu naďalej plne podporovať aj v úsilí o zlepšenie riadenia energetického sektora.
Týmto vyjadrením von der Leyenová pripomenula situáciu zo zimy 2025/2026, keď Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru s cieľom vyvolať počas silných mrazov humanitárnu krízu.
Serhij Koreckyj sa stal predsedom ukrajinskej vlády po jej nedávnej rekonštrukcii, ktorú inicioval prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo funkcii nahradil Juliju Svyrydenkovú, s ktorou hlava štátu ráta na inom poste.
V súvislosti s partnerstvom medzi Úniou a Ukrajinou v oblasti výroby dronov, ktoré obe strany oznámili minulý piatok, von der Leyenová zdôraznila, že táto spolupráca umožní využiť priemyselnú kapacitu EÚ na rýchlu výrobu najmodernejších ukrajinských obranných technológií vo veľkých objemoch.
Von der Leyenová s Koreckým rokovala aj o prípravách Ukrajiny na nadchádzajúcu zimu a o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry. Ubezpečila ho, že Únia bude Ukrajinu naďalej plne podporovať aj v úsilí o zlepšenie riadenia energetického sektora.
Týmto vyjadrením von der Leyenová pripomenula situáciu zo zimy 2025/2026, keď Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru s cieľom vyvolať počas silných mrazov humanitárnu krízu.
Serhij Koreckyj sa stal predsedom ukrajinskej vlády po jej nedávnej rekonštrukcii, ktorú inicioval prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo funkcii nahradil Juliju Svyrydenkovú, s ktorou hlava štátu ráta na inom poste.