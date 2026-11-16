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Von der Leyenová hovorila so Stubbom o rokovaniach Ukrajiny a Ruska
Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu na platforme X uviedla, že hovorila s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Šéfka EK pripomenula, že Európa sa do tohto procesu aktívne zapojí prostredníctvom formátu skupina E5 + EÚ, informuje TASR.
„Medzitým zabezpečíme maximálnu podporu pre Ukrajinu a vyvinieme na Rusko maximálny tlak. Som vďačná za neúnavné úsilie Fínska o ukončenie tejto brutálnej vojny,“ napísala von del Leyenová na X.
„Hovorili sme aj o rozširovaní EÚ v súvislosti s našim zajtrajším fórom. Zhodli sme sa, že väčšia a silnejšia Únia prinesie prosperujúcejšiu a nezávislejšiu Európu,“ dodala šéfka EK.
Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny. Dohodli sa na tom prezidenti a predsedovia vlád členských krajín EÚ, potvrdil v piatok večer predseda Európskej rady António Costa po skončení neformálneho summitu v írskom Dubline.
„Medzitým zabezpečíme maximálnu podporu pre Ukrajinu a vyvinieme na Rusko maximálny tlak. Som vďačná za neúnavné úsilie Fínska o ukončenie tejto brutálnej vojny,“ napísala von del Leyenová na X.
„Hovorili sme aj o rozširovaní EÚ v súvislosti s našim zajtrajším fórom. Zhodli sme sa, že väčšia a silnejšia Únia prinesie prosperujúcejšiu a nezávislejšiu Európu,“ dodala šéfka EK.
Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny. Dohodli sa na tom prezidenti a predsedovia vlád členských krajín EÚ, potvrdil v piatok večer predseda Európskej rady António Costa po skončení neformálneho summitu v írskom Dubline.