Von der Leyenová hovorila so Zelenským o nezávislosti orgánov

Brusel 27. júla (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zachovanie nezávislosti protikorupčných organizácií. Telefonovali spolu po kontroverzii okolo krokov Kyjeva na obmedzenie ich právomocí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Von der Leyenová uviedla, že viedla dobré rozhovory s lídrom Ukrajiny, ktorá podľa nej „už dosiahla veľa na svojej európskej ceste“.



„Musí stavať na týchto solídnych základoch a zachovať nezávislé protikorupčné inštitúcie, ktoré sú základným kameňom právneho štátu Ukrajiny,“ doplnila šéfka EK na sociálnej sieti.



Ukrajinský parlament v utorok schválil zákon značne obmedzujúci nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine, čo vyvolalo rozsiahlu kritiku. EÚ vtedy tento krok označila za „vážny krok späť“. Podľa kritikov umožní vláde zasahovať do prípadov vyšetrovania korupcie.



Samotná von der Leyenová žiadala od Zelenského „vysvetlenia“. Išlo o zriedkavú výčitku z Bruselu v čase, keď sa Kyjev snaží o vstup do Európskej únie, napísala AFP.



V Kyjeve sa konali bezprecedentné protesty a Zelenskyj o dva dni neskôr avizoval nové zákony, ktoré budú garantovať nezávislosť protikorupčných orgánov. EÚ to privítala s tým, že boj proti korupcii je mimoriadne dôležitou prioritou pre Úniu i Ukrajinu.



„Ukrajina môže počítať s našou podporou pri napredovaní na svojej európskej ceste,“ uviedla von der Leyenová v nedeľu vo svojom príspevku.