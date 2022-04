Von der Leyenová: Indiu a EÚ spája boj proti klimatickej zmene

Naí Dillí 24. apríla (TASR) - Indiu a Európsku úniu spája boj proti klimatickej zmene. Uviedla to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá má počas svojej dvojdňovej (24.-25. apríla) návštevy Indie rokovať aj o obchode, technológiách a konflikte na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA a vyjadrení von der Leyenovej na sociálnej sieti.



Von der Leyenová začala svoju dvojdňovú (24.-25. apríla) návštevu Indie v nedeľu, keď sa stretla s predstaviteľmi miestnych klimatických iniciatív, píše DPA.



EÚ aj India sa podľa nej usilujú dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov, pri čom zohrá "kľúčovú úlohu" solárna energia.



India a EÚ chcú takisto spolupracovať i v oblasti vývoja technológií, píše DPA. Von der Leyenová má v pondelok s indickým premiérom Naréndrom Módím začať spoločnú obchodnú a technologickú radu.



Cieľom tejto iniciatívy je prehĺbenie vzájomnej spolupráce a reakcia na rastúcu hospodársku moc Číny, napísal v sobotu na svojej webovej stránke britský denník The Financial Times (FT).



Podobný formát - transatlantickú Radu pre obchod a technológie (Trade and Technology Council, TTC) - Únia minulý rok vytvorila aj s USA.



Von der Leyenová má s Módím hovoriť aj o postoji Indie ku konfliktu na Ukrajine. India ruskú inváziu na Ukrajinu ešte otvorene neodsúdila a na pôde OSN sa táto krajina zdržala hlasovania pri viacerých rezolúciách odsudzujúcich ruskú agresiu, pripomína DPA.