Von der Leyenová poporuje členstvo Ukrajiny v EÚ

Brusel 28. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vyslovila za vstup Ukrajiny do EÚ. Povedala to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú televíziu Euronews.



"S Ukrajinou prebiehajú procesy, ako napríklad integrácia ukrajinského trhu do jednotného trhu EÚ. Veľmi úzko spolupracujeme napríklad v otázke energetickej siete," povedala šéfka EK.



Ďalej konštatovala, že EÚ úzko spolupracuje s Ukrajinou v toľkých oblastiach, že postupom času k nej už vlastne patrí.



"Sú jedným z nás a chceme, aby boli súčasťou (Európskej únie)," uviedla von der Leyenová.



Na margo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom povedala: "Je dôležité, aby ukrajinská strana súhlasila s mierovými rozhovormi a aby podmienky vyhovovali ukrajinskej strane. Vo všeobecnosti je vždy lepšie mať mier ako bojovať. No dôvera v (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina je úplne naštrbená."



Na prijatie Ukrajiny do EÚ nástojil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Je to zásadný moment raz a navždy ukončiť dlhoročnú diskusiu a rozhodnúť o členstve Ukrajiny v EÚ," napísal na Twitteri. Tento cieľ je od roku 2019 zakotvený aj v ukrajinskej ústave, pripomína agentúra DPA.