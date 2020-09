Von der Leyenová je za užšiu spoluprácu v oblasti zdravotníctva

Brusel 16. septembra (TASR) – Na vytvorenie silnejšej únie v oblasti zdravotníctva vyzvala v stredu členské štáty EÚ predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Šéfka EK počas svojho prvého prejavu o stave EÚ na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli navrhla zriadenie novej agentúry zameranej na biomedicínsky výskum s názvom BARDA a uskutočnenie globálneho zdravotníckeho summitu. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



„Pre mňa je to celkom jasné — potrebujeme silnejšiu európsku zdravotnú úniu," povedala von der Leyenová. Pandémia nového druhu koronavírusu podľa nej zdôraznila potrebu užšej spolupráce. „Ľudia v Európe ešte vždy trpia," vyhlásila.



Pandémia COVID-19 podľa nej ukázala, aký krehký a zraniteľný je svet, ako aj európske hodnoty. Ľudia sa chcú však tejto neistoty zbaviť a sú pripravení na nový začiatok. „Európa musí teraz ukázať spôsob, ako túto neistotu premeniť na novú silu," uviedla predsedníčka EK.



Takisto je potrebné zabezpečiť, aby bola EÚ lepšie pripravená na budúce krízy a vedela reagovať na cezhraničné zdravotné hrozby.



Podľa šéfky EK by sa malo viac diskutovať o kompetenciách v oblasti zdravotníctva. Európsky parlament vyzvala na zvýšenie finančnej podpory pre zdravotnícky program EU4Health.



Von der Leyenová takisto uviedla, že navrhne, aby sa na budúci rok konal v Taliansku počas jeho predsedníctva v skupine G20 konať globálny zdravotnícky summit, na ktorom si jednotlivé krajiny vymenia skúsenosti z koronavírusovej krízy. „Toto ukáže Európanom, že naša Únia je tu na to, aby ich všetkých ochránila," ubezpečila.



Von der Leyenová ocenila prácu lekárov a zdravotníckeho personálu počas koronavírusovej pandémie a zdôraznila, že Európa po počiatočnom egoizme znovu objavila hodnotu spolupatričnosti.



Do roku 2030 navrhne EK znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Doteraz sa počítalo s obmedzením o 40 percent.



„Uznávam, že nárast zo 40 na 55 (percent) je pre niektorých príliš veľa, pre iných to nie je dosť," uviedla von der Leyenová. „Pre nás je tento cieľ do roku 2030 ambiciózny, dosiahnuteľný a prospešný pre Európu."