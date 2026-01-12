< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová je zdesená konaním chatbota Grok
Napätie medzi EK a sociálnou sieťou X sa vyostrilo už v decembri, keď Brusel udelil spoločnosti pokutu podľa Nariadenia o digitálnych službách (DSA).
Brusel 12. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila zdesenie nad nedávnymi prípadmi, keď nástroj umelej inteligencie (AI) Grok integrovaný do sociálnej siete X Elona Muska odstraňoval oblečenie ženám a deťom na obrázkoch zverejnených na sieti. Zároveň pohrozila krokmi zo strany Európskej únie, informuje TASR podľa portálov Politico a Euractiv.com.
„Som zdesená, že technologická platforma umožňuje používateľom digitálne vyzliekať ženy a deti online. Je to nepredstaviteľné správanie... Ak oni nebudú konať, urobíme to my,“ vyhlásila von der Leyenová v rozhovore pre viaceré európske médiá.
Hovorkyňa EK uviedla, že predsedníčka zatiaľ nebude konkretizovať, aké ďalšie kroky môže Komisia podniknúť. Pripomenula však, že Brusel už nariadil spoločnosti X uchovať všetky interné dokumenty a údaje súvisiace s chatbotom Grok.
Vyjadrenia šéfky EK prichádzajú v čase, keď regulačné orgány v Európe začínajú proti platforme X postupovať tvrdšie. Britský mediálny regulačný úrad Ofcom v pondelok oznámil, že začína vyšetrovanie nástroja Grok. Zablokovanie chatbota spoločnosti X už zaviedli aj Malajzia a Indonézia.
Hoci spoločnosť xAI, ktorá chatbot Grok vyvíja, spočiatku odmietala obavy týkajúce sa generovania obrázkov, spornú funkciu už obmedzila len na platiacich predplatiteľov platformy. Podľa EK však tento krok neznamená ukončenie vyšetrovania zo strany Únie.
Napätie medzi EK a sociálnou sieťou X sa vyostrilo už v decembri, keď Brusel udelil spoločnosti pokutu podľa Nariadenia o digitálnych službách (DSA). Išlo o prvú pokutu uloženú na základe tohto kľúčového technologického právneho predpisu EÚ.
