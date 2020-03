Von der Leyenová kritizovala kolóny na hraniciach štátov EÚ

Brusel 23. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok varovala, že kontroly na vnútorných hraniciach EÚ spôsobili obrovské zápchy a poškodili ekonomiku, čo sťažuje boj proti pandémii nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Po tom, čo členské štáty EÚ uzavreli svoje hranice alebo na nich zaviedli skríningy zdravotného stavu, Leyenová vyslovila požiadavku vytvoriť "zelené pruhy" pre nákladnú dopravu.



"Po prvé, prejazd cez hranice v zelenom pruhu by mal zabrať maximálne 15 minút," povedala v online video vyhlásení. "Tento víkend boli na niektorých hraničných priechodoch až 40-kilometrové kolóny. To znamená čakaciu dobu do 18 hodín. To sa musí skončiť," uviedla.



"Boj proti koronavírusu bude trvať dlho. Sila a prostriedky na víťazstvo v tomto boji budú pochádzať z nášho veľkého jednotného trhu. Preto ho musíme chrániť," vyhlásila.



Leyenová vyzvala členské štáty, aby zjednodušili administratívne úkony pre vodičov nákladných vozidiel, ako aj zdravotné kontroly a zabezpečili tak chod dodávateľských reťazcov pre európske podniky.



Aktuálnym epicentrom koronavírusu sa stala práve Európa, kde je podľa oficiálnych údajov nakazených už 172.238 osôb a 9197 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo.



Napriek snahe EK o koordinovaný postup v boji proti koronavírusu prijali jednotlivé štáty EÚ jednostranné opatrenia na ochranu svojich občanov.