Von der Leyenová o budúcnosti EÚ: Aj po brexite vyjde slnko

Brusel 31. januára (TASR) - Posledný deň členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii je dňom reflexie a zmiešaných emócií, ale aj nádeje, že sa EÚ a Británii podarí vybudovať trvalé priateľstvo. Uviedli to v piatok v spoločnom vyhlásení po symbolickom stretnutí v bruselskom Parlamentáriu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli.



Na úvod vyhlásenia pripomenuli, že v piatok naposledy slnko zapadne nad 28-člennou Úniou, čo je dôvodom na zmiešané emócie pre mnohých ľudí. "Myslíme na všetkých tých, ktorí pomohli urobiť z Európskej únie to, čím je dnes. Na tých, ktorí sa obávajú o svoju budúcnosť alebo sú sklamaní odchodom Británie. Na tých britských členov našich inštitúcií, ktorí pomáhali formovať politiky pre zlepšenie života miliónov Európanov. Myslíme aj na Spojené kráľovstvo a jeho obyvateľov, ich tvorivosť, vynaliezavosť, kultúru a tradície, ktoré boli podstatnou súčasťou tapisérie Európskej únie," uvádza sa v ich stanovisku.



Vyhlásenie zdôrazňuje, že dohoda o brexite je spravodlivá pre obe strany a zaručuje, že milióny občanov EÚ a Spojeného kráľovstva budú mať aj naďalej chránené svoje práva na mieste, ktoré považujú za svoj domov.



"Zároveň sa musíme pozerať do budúcnosti a vybudovať nové partnerstvo medzi dlhodobými priateľmi. Naše tri inštitúcie urobia všetko, čo je v ich silách, aby sa to podarilo. Sme pripravení byť ambiciózni," odkazujú traja najvyšší lídri EÚ.



Upozornili, že to, nakoľko úzke bude toto partnerstvo, závisí od rozhodnutí, ktoré sa ešte len musia prijať.



"Bez voľného pohybu osôb nemôže existovať voľný pohyb kapitálu, tovaru a služieb. Bez rovnakých podmienok pre životné prostredie, prácu, dane a štátnu pomoc nemôže byť prístup na jednotný trh najvyššej kvality. Ak nie ste členom, nemôžete si zachovať výhody členstva," odkázali traja europolitici do Londýna. A spresnili, že v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch bude potrebné "uvoľniť" niektoré vlákna, ktoré boli starostlivo zošité do vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v priebehu uplynulých piatich desaťročí.



Von der Leyenová, Michel aj Sassoli zároveň zopakovali stanovisko, že hoci Spojené kráľovstvo prestane byť členom EÚ, zostane súčasťou Európy, pričom "geografia, naša spoločná história a väzby v mnohých oblastiach nás nevyhnutne spájajú a robia z nás prirodzených spojencov". Podľa ich slov obe strany budú pokračovať v spolupráci v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, kde majú spoločné ciele a záujmy.



"Nepodceňujeme úlohu, ktorá stojí pred nami, ale sme si istí, že s dobrou vôľou a odhodlaním môžeme vybudovať trvalé, pozitívne a zmysluplné partnerstvo," uviedla trojica politikov. Podľa ich vyjadrenia je však Európska únia viac ako len trhová alebo hospodárska veľmoc, lebo predstavuje hodnoty, ktoré všetci spoločné zastávame a obhajujeme, a "keď sme spolu, tak sme silnejší".



"Aj preto budú ostatné členské štáty EÚ aj naďalej spájať svoje sily a budovať spoločnú budúcnosť. V dobe silnej konkurencie a búrlivej geopolitiky záleží na veľkosti. Žiadna krajina sama nedokáže odolať výzvam klimatických zmien, nájsť riešenia pre digitálnu budúcnosť alebo mať silný hlas v čoraz hlasnejšej kakofónii sveta," stojí v spoločne podpísanom dokumente.



V tejto súvislosti podčiarkli, že EÚ má najväčší vnútorný trh na svete, je hlavným obchodným partnerom pre 80 krajín a je zároveň "úniou živých demokracií". Členské štáty EÚ sa snažia presadzovať svoje hodnoty a využívajú kolektívnu hospodársku moc pri rokovaniach s partnermi, či už sú to USA, krajiny Afriky alebo Čína a India.



"Máme spoločnú víziu, kam chceme ísť. Chceme byť do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, chceme byť lídrami novej generácie digitálnych technológií... Sme presvedčení, že to môže urobiť iba EÚ, ale dokážeme to len spoločne: ľudia, krajiny a inštitúcie... Naša práca pokračuje, len čo zajtra vyjde slnko," uzatvárajú spoločné vyhlásenie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)