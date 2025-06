Von der Leyenová: Najlepšiu cestou v prípade Iránu je diplomacia

Kananaskis 16. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedala, že v prípade Iránu je v konečnom dôsledku najlepšou cestou diplomacia, nevyzvala ho však na okamžité prímerie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Von der Leyenová sa podľa vlastných slov v telefonáte s Netanjahuom zhodla na tom, že Irán by „bez debaty“ nemal získať jadrovú zbraň. „Samozrejme si myslím, že z dlhodobého hľadiska je najlepším riešením rokovanie,“ povedala na tlačovej konferencii na summite krajín G7 v kanadskom Kananaskise.



Šéfka EK, ktorá kritizuje Izrael za jeho ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy, teraz pripísala vinu za nový konflikt Iránu. Poukázala pritom na nedávne zistenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že táto islamská krajina pokračuje v zvyšovaní zásob obohateného uránu a nedodržiava tak svoje záväzky. „V tejto súvislosti má Izrael právo brániť sa. Irán je hlavným zdrojom nestability v regióne,“ povedala von der Leyenová.



Uviedla tiež, že o tzv. iránskej kríze by sa malo diskutovať spolu so situáciou na Ukrajine, kde Rusko taktiež útočí dronmi iránskej výroby. „Rovnaký typ dronov a balistických rakiet navrhnutých a vyrobených v Iráne zasahuje nevyberaným spôsobom mestá na Ukrajine a v Izraeli. Týmto hrozbám ako takým je potrebné čeliť spoločne,“ dodala.



Predseda Európskej rady António Costa na spoločnej tlačovej konferencii s von der Leyenovou zdôraznil, že je „čas na to dať priestor diplomacii“ a snažiť sa o zníženie eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom.



Izrael spustil v noci na piatok bezprecedentný a masívny útok na Irán. V islamskej republike zasiahol vojenské objekty a jadrové zariadenia a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov.



Irán odpovedal odvetnou paľbou rakiet a bezpilotných lietadiel na Izrael. Izraelská armáda v pondelok oznámila, že letectvo počas novej vlny útokov zasiahlo veliteľské centrá v Teheráne patriace elitným jednotkám Kuds, ktoré sú zložkou revolučných gárd zodpovednou za operácie v zahraničí.