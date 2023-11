Von der Leyenová nariadila vyššie dodávky pomoci Gaze počas prímeria

Brusel 22. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu nariadila zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy počas dočasného prerušenia bojov, na ktorom sa dohodli Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Európska komisia urobí všetko pre to, aby cez túto prestávku dodala do Pásma Gazy výrazne viac humanitárnej pomoci," uviedla vo vyhlásení von der Leyenová a dodala, že "dohodu z celého srdca víta".



Izraelská armáda v stredu oznámila, že schválila dohodu o dočasnom prímerí v Pásme Gazy, na základe ktorej má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť približne 50 rukojemníkov. Dohodu potvrdil aj Hamas, podľa ktorého má Izrael zároveň prepustiť 150 palestínskych žien a detí z izraelských väzníc. Súčasťou dohody je aj štvordňové pozastavenie bojov. Začiatok tohto prímeria oznámia podľa Kataru počas nasledujúcich 24 hodín.