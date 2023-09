Von der Leyenová navrhuje svetovú radu pre umelú inteligenciu

Naí Dillí 10. septembra (TASR) – Vzhľadom na možné hrozby súvisiace s umelou inteligenciou navrhla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vytvorenie nového svetového poradného orgánu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Spoločenskými rizikami, no tiež možnými prínosmi tejto technológie by sa mohla zaoberať rada podobná Medzivládnej komisii pre klimatickú zmenu (IPCC), vysvetlila nemecká politička v nedeľu po summite skupiny G20 v Indii.



Európa by podľa nej mala spolu s partnermi vypracovať globálny regulačný rámec. "Kľúčovou otázkou je, ako využiť rýchlo sa meniacu technológiu," uviedla von der Leyenová. "Je veľavravné, že dokonca aj tvorcovia a vynálezcovia umelej inteligencie vyzývajú politických lídrov na reguláciu."



Možné hrozby umelej inteligencie sú už mesiace predmetom intenzívnej debaty po celom svete. Rôzne aplikácie, ktoré generujú texty či obrázky, vyvolali veľkú pozornosť verejnosti. Obavy sa týkajú napríklad toho, že by mohli vytvárať a šíriť falošné informácie.



V marci skupina expertov navrhla moratórium na vývoj výkonnejšej umelej inteligencie v trvaní najmenej šesť mesiacov. Odvetviu by to podľa nich dalo čas na stanovenie bezpečnostných noriem.