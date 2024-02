Von der Leyenová navrhuje využiť zmrazené ruské zisky pre Ukrajinu

Brusel 28. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu uviedla, že Európska únia by mala zvážiť možnosť využiť zisky zo zmrazených ruských aktív na nákup vojenských zásob pre Ukrajinu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je načase začať sa rozprávať o využívaní neočakávaných ziskov zo zmrazených ruských aktív na spoločný nákup vojenskej techniky pre Ukrajinu," povedal Ursula von der Leyenová.



"Neexistuje silnejší symbol a lepšie využitie týchto peňazí než na to, aby sa Ukrajina a celá Európa stali bezpečnejším miestom pre život," uviedla Leyenová.



Hrozba vojny pre Európsku úniu podľa Leyenovej "síce nie je bezprostredná, ale nie je ani nemožná".



"Riziká vojny by nemali byť preceňované, ale potrebné je sa na ne pripraviť, a to sa začína bezodkladnou potrebou obnovy, doplnenia a modernizácie ozbrojených síl členských štátov," povedala.



Leyenová v stredu predstavila novú európsku priemyselnú obrannú stratégiu, ktorú komisia predloží v najbližších týždňoch. Jedným z hlavných cieľom stratégie bude uprednostnenie spoločného obstarávania.



"Európa by sa mala usilovať o výrobu novej generácie operačných prostriedkov, ktoré budú víťaziť v bojoch," povedala Leyenová a dodala, že "v najbližších piatich rokoch musíme zvýšiť kapacity nášho obranného priemyslu."