Von der Leyenová navštívi v piatok Kyjev a stretne sa so Zelenským

Brusel 19. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navštívi v piatok Kyjev a stretne sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéfka EK vo štvrtok oznámila, že chce v Kyjeve rokovať o pomoci pred nadchádzajúcou zimou, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Vzhľadom na klesajúce teploty je Európska únia pripravená posilniť podporu pre Ukrajinu. Na zimu sa pripravujeme spoločne," uviedla von der Leyenová na tlačovej konferencii v Bruseli. Dodala, že v piatok odcestuje do Kyjeva a plánuje rokovať osobne so Zelenským.



Von der Leyenová tiež uviedla, že EÚ poskytne Ukrajine dodatočných 160 miliónov eur na pomoc s opravami energetickej infraštruktúry poškodenej pri ruských útokoch, rozšírenie obnoviteľnej energie a financovanie prístreškov.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok uviedla, že Ukrajine by mohlo túto zimu chýbať šesť gigawattov (GW) elektrickej energie. Okrem finančnej pomoci pomôže EÚ Ukrajine aj s opravami a exportom energie, píše agentúra Reuters.



"Našim cieľom je obnoviť kapacitu 2,5 GW, čo predstavuje 15 percent potrieb Ukrajiny," povedala von der Leyenová v súvislosti s opravami. Okrem toho EÚ podľa šéfky EK zvýši aj export energie na Ukrajinu a dodá jej dva GW elektrickej energie.