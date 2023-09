Von der Leyenová navštívila Lampedusu, miestni zablokovali jej konvoj

Rím 17. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu dopoludnia - spoločne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou - navštívila preplnené centrum pre migrantov na juhotalianskom ostrove Lampedusa, nachádzajúcom sa medzi Sicíliou a Tuniskom. Informovali o tom agentúry ANSA a DPA.



Počas návštevy došlo aj k momentu napätia, keď skupina miestnych obyvateľov, požadujúcich riešenie migračnej krízy, zablokovala cestu konvoju vozidiel, v ktorých sa von der Leyenová a Meloniová viezli z letiska.



Talianska premiérka demonštrantov ubezpečila, že jej vláda "robí všetko, čo môže", aby súčasnú napätú situáciu na ostrove, kam denne prichádzajú stovky migrantov, vyriešila. Zdôraznila, že práve preto tam osobne prišla aj ona sama. Protestujúci následne nechali vozidlá prejsť.



Meloniová a Meloniová si potom prezreli miestne migračné centrum a rozprávali sa s niektorými jeho obyvateľmi. Navštívili aj prístav Favaloro, kam denne prichádzajú početné člny s migrantmi.



Talianska premiérka opäť apelovala na EÚ, aby pomohla situáciu na Lampeduse riešiť, v opačnom prípade bude mať negatívny vplyv na celú EÚ. Vyjadrila presvedčenie, že nelegálnu migráciu treba zastaviť namiesto toho, aby sa riešila prostredníctvom prerozdeľovania migrantov do iných krajín EÚ.



Európska komisia už predtým vyjadrila ochotu pomôcť a toho dôkazom je podľa Meloniovej aj návšteva von der Leyenovej na Lampeduse.



V hlavnom prijímacom centre na ostrove bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Veľkú časť z migrantov, ktorí prišli v posledných dňoch, následne previezli na Sicíliu alebo na taliansku pevninu.



V stredu miestne úrady oznámili, že na ostrov Lampedusa v priebehu 24 hodín dorazilo rekordných vyše 5112 migrantov; v reakcii na to bol na Lampeduse vyhlásený núdzový stav. V sobotu sa ich tam priplavilo viac než 600.



Od začiatku roka už prišlo do Talianska približne 127.000 migrantov - takmer dvakrát viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Mnohí z nich prichádzajú práve na malý ostrov Lampedusa, ktorý leží len zhruba 113 kilometrov od pobrežia Tuniska a 200 km od Sicílie.