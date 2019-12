Leyenová: Neuzavretie obchodnej dohody poškodí viac Britániu než EÚ

Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu varovala, že akékoľvek zlyhanie rýchlych vyjednávaní o novej obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v období po brexite poškodí britskú stranu viac než ostatných 27 členských krajín Únie.



"Časový harmonogram, ktorý máme pred sebou, je nesmierne náročný," povedala von der Leyenová v pléne Európskeho parlamentu.



Zdôraznila, že ak sa obom stranám v priebehu 11 mesiacov, čiže do konca priechodného obdobia (koniec decembra 2020) nepodarí uzavrieť dohodu o vzájomných vzťahoch, budú opäť čeliť "zlomovej situácii".



Pre Britániu by to znamenalo zostať v pozícii "tretej krajiny", čiže v obchodnej sfére fungovať podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"To by jednoznačne poškodilo naše záujmy, ale bude to mať väčší vplyv na Spojené kráľovstvo než na nás," odkázala šéfka eurokomisie.



Brusel i Londýn majú možnosť jednorazového predĺženia prechodného obdobia o jeden až dva roky, britský premiér Boris Johnson však túto možnosť vylúčil.



