Von der Leyenová: Nikto neurobil pre EÚ toľko ako Juncker

Brusel 3. decembra (TASR) - Nová predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok počas rozlúčky so svojím predchodcom vo funkcii Jeanom-Claudom Junckerom uviedla, že nikto pred ním sa tak intenzívne nezaujímal o Európsku úniu.



"Nikto sa tak nezaujímal o Európu ako vy... Jean-Claude Juncker a Európa budú spolu vždy spájaní," uviedla počas slávnostnej rozlúčky na pôde eurokomisie von der Leyenová. Nová šéfka exekutívy EÚ pri tejto príležitosti odhalila portrét Jeana-Clauda Junckera, ktorý sa tak ocitol vedľa portrétov ostatných predsedov Európskej komisie, hneď vedľa svojho predchodcu Josého Manuela Barrosa. Von der Leyenová ocenila Junckerovo pôsobenie na čele eurokomisie slovami, že Európa je v oveľa lepšom stave, ako keď prišiel do Berlaymontu (sídlo eurokomisie) v novembri 2014.



Upozornila, že v čase, keď EÚ a USA sa ocitli na prahu obchodnej vojny, Juncker preukázal dostatok zodpovednosti a uspel pri ochrane európskych záujmov, pretože vedel, že jediným výsledkom obchodnej vojny by bolo poškodenie európskych, ako aj amerických záujmov.



"Odchádzať znamená tak trochu zomrieť," priznal Juncker počas ceremoniálu. "Som presvedčený, že sa ti podarí udržať členské štáty pohromade. Ak budeš potrebovať moju radu, budeš ju mať. Ak ju nebudeš potrebovať, aj tak ju dostaneš," pokračoval Juncker vo svojom humornom štýle, ktorým nešetril počas žiadneho zo stretnutí s európskymi či svetovými politikmi. Dlhoročný bývalý luxemburský premiér 9. decembra oslávi 65 rokov. V novembri 2014 prevzal vedenie Európskej komisie po odstúpení z premiérskej funkcie, ktorú zastával po dobu 18 rokov. Odstúpil kvôli škandálu spojeného s nelegálnymi odpočúvaniami tajných služieb vo svojej krajine. Krátko po tom, ako prevzal vedenie eurokomisie vypukol škandál známy pod názvom Luxleaks, ktorý odhalil praktiky daňových únikov v prospech nadnárodných spoločností, ku ktorým dochádzalo v období keď pôsobil ako predseda vlády.