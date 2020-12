Von der Leyenová: Nová vakcína začne novú kapitolu boja proti COVID-19

Brusel 27. decembra (TASR) - Očkovanie proti chorobe COVID-19 v členských krajinách EÚ sa môže začať naraz v dňoch 27. až 29. decembra. Uviedla to v pondelok večer predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v súvislosti so schválením vakcíny spoločností Pfizer a BioNTech. Vakcínu pre európsky trh odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA).



"Dnes pridávame dôležitú kapitolu k európskemu úspechu. Schválili sme prvú bezpečnú a účinnú vakcínu proti COVID-19. Ďalšie vakcíny prídu čoskoro," uviedla šéfka exekutívy EÚ počas tlačovej videokonferencie. Spresnila, že vakcína schválená eurokomisiou na používanie v EÚ bude k dispozícii pre všetky krajiny Únie súčasne a za rovnakých podmienok. Pripomenula, že prvé dávky vakcín budú distribuované z Belgicka, kde sa nachádza jedno z výrobných oddelení spoločnosti Pfizer / BioNTech.



"Európska agentúra pre lieky preskúmala túto vakcínu a rozhodla, že je bezpečná a účinná," uviedla Von der Leyenová.



Podľa jej slov nadchádzajúce európske dni očkovania (27. až 29. december) budú "skvelým okamihom jednoty". Upozornila, že začiatok očkovacích kampaní je dobrý spôsob, ako ukončiť tento ťažký rok a začať novú kapitolu v rámci boja proti pandémii.



Von der Leyenová dodala, že ide o prvú vakcínu v boji proti COVID-19, ale ďalšie budú čoskoro nasledovať, pričom 6. januára by agentúra EMA mala udeliť povolenie pre očkovaciu látku farmaceutickej spoločnosti Moderna.



Zároveň pripomenula, že snahou Európanov je poskytnúť účinné vakcíny proti COVID-19 aj pre chudobnejšie krajiny sveta, prostredníctvom nástroja COVAX, ktorého najväčším darcom je práve EÚ, ktorá na tento účel už vyčlenila vyše 800 miliónov eur.



V závere svojho prejavu upozornila, že za úspechom novej očkovacej látky je aj EÚ, ktorá na výskum inovačných technológií firmy BioNTech venovala deväť miliónov eur a sprostredkovala pôžičku vo výške 100 miliónov eur cez Európsku investičnú banku (EIB).