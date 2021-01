Von der Leyenová chce spoluprácu s USA v oblasti klímy a digitalizácie

Brusel 20. januára (TASR) - Ide o posolstvo nádeje pre svet, ktorý čaká, že sa Spojené štáty vrátia medzi "rovnako zmýšľajúce štáty". Na margo inaugurácie nového prezidenta USA Joea Bidena to v stredu v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Bidenovu prezidentskú prísahu vníma ako "posolstvo nádeje pre svet, ktorý čaká na USA, aby sa vrátili do kruhu rovnako zmýšľajúcich štátov". "Európa má po dlhých štyroch rokoch v Bielom dome opäť priateľa," vyhlásila šéfka eurokomisie len niekoľko hodín predtým, ako Joe Biden zloží prezidentskú prísahu.



Šéfka exekutívy EÚ pri tejto príležitosti zdôraznila, že tandem EÚ-USA je potrebný na riešenie mnohých globálnych výziev, ktoré si vyžadujú obnovenú a zlepšenú globálnu spoluprácu. "Som rada, že hneď v prvý deň - ako to avizovala - sa nová americká administratíva znovu pripojí k parížskej klimatickej dohode. Bude to veľmi silný východiskový bod pre našu obnovenú spoluprácu," povedala von der Leyenová. Priestor na prehĺbenie partnerstva v tejto oblasti vidí v oblasti dekarbonizácie či tvorbe cien pre emisné povolenky.



EÚ podľa von der Leyenovej dúfa, že nová americká administratíva sa tiež pripojí k medzinárodnej očkovacej aliancii Covax, ktorá pomáha zabezpečiť vakcíny proti novému koronavírusu aj pre chudobnejšie krajiny.



V súvislosti s nedávnymi "šokujúcimi zábermi" z útoku stoviek ľudí na sídlo Kongresu USA vo Washingtone von der Leyenová vyzvala na to, aby sa zabránilo šíreniu správ plných nenávisti, dezinformácií či konšpiračných teórií, ktoré oslovujú milióny ľudí.



"Mali by sme brať tieto zábery z USA ako výstrahu. Aj napriek našej hlboko zakorenenej dôvere v európsku demokraciu nie sme imúnni voči podobným udalostiam. Aj v Európe existujú ľudia, ktorí sa cítia znevýhodnení a sú veľmi nahnevaní. Musíme sa zaoberať obavami a problémami každého z našich občanov," vyhlásila. Podľa nej nastal čas zaviesť demokratické obmedzenia nekontrolovanej politickej moci internetových gigantov. Pripomenula, že v decembri predložené nové právne normy EÚ - zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnom trhu - majú zabezpečiť, aby vplyv digitálnych platforiem v oblasti verejnej diskusie podliehal jasným zásadám, transparentnosti a zodpovednosti.



Von der Leyenová poslancov informovala, že ponúkla novej administratíve USA možnosť spolu s EÚ zadefinovať spoločný globálny prístup a spoločne vytvoriť súbor pravidiel v oblasti digitálnej ekonomiky, ktorý bude založený na "našich hodnotách", čiže ochrane ľudských práv, pluralizme a ochrane súkromia.





Spravodajca TASR Jaromír Novak