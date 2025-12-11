< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová ocenila Babišovu podporu konkurencieschopnosti EÚ
Babiš vo štvrtok pricestoval na návštevu Bruselu prvýkrát od svojho vymenovania prezidentom Petrom Pavlom.
Autor TASR
Brusel 11. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok po rokovaní s dezignovaným českým premiérom Andrejom Babišom ocenila jeho podporu posilňovania konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ), informuje TASR.
„Oceňujem vašu podporu posilňovania konkurencieschopnosti Európy,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X.
„Diskutovali sme o posilnení Ukrajiny na jej ceste k spravodlivému a trvajúcemu mieru. Pretože bezpečnosť Ukrajiny je bezpečnosť Európy. V tejto práci budeme pokračovať na Európskej rade budúci týždeň,“ dodala šéfka EK.
Babiš vo štvrtok pricestoval na návštevu Bruselu prvýkrát od svojho vymenovania prezidentom Petrom Pavlom. Okrem von der Leyenovej sa stretne aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom či predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
