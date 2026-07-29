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Von der Leyenová ocenila pomoc SR a ďalších krajín pri hasení požiarov
Podľa šéfky EK ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku.
Autor TASR
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Brusel 29. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok večer vyzdvihla nasadenie hasičov z deviatich krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku. Informuje o tom TASR.
„Z celého srdca chcem poďakovať odvážnym tímom z Portugalska, Česka, Talianska, Grécka, Švédska, Chorvátska, Nemecka, Slovenska a Turecka, ktoré boli nasadené vo Francúzsku a Španielsku na boj s požiarmi,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X.
Podľa šéfky EK ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. „Odvaha a obetavosť týchto hasičov nám pripomínajú, že keď držíme spolu, sme silnejší,“ dodala.
Rozsiahle lesné požiare v posledných dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. Oheň zničil rozsiahle plochy vysušených lesov, porastov aj majetku a prinútil desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov.
Európska únia pomáha pri hasení požiarov prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Do Francúzska prišlo na pomoc sedem hasiacich lietadiel a štyri vrtuľníky zo siedmich krajín vrátane Slovenska. Do Španielska vyslali členské štáty šesť hasiacich lietadiel, 134 záchranárov a 41 vozidiel.
Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli na pomoc do Francúzska v piatok 24. júla. Tamojšie úrady v utorok požiadali o predĺženie ich nasadenia až do 3. augusta.
„Z celého srdca chcem poďakovať odvážnym tímom z Portugalska, Česka, Talianska, Grécka, Švédska, Chorvátska, Nemecka, Slovenska a Turecka, ktoré boli nasadené vo Francúzsku a Španielsku na boj s požiarmi,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X.
From the bottom of my heart, I want to thank the brave teams deployed to France and Spain to fight the blaze.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 28, 2026
This is solidarity at its best, from the EU and beyond.
The courage and dedication of these firefighters is a reminder that when we stand… pic.twitter.com/vckWNLwJw1
Podľa šéfky EK ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. „Odvaha a obetavosť týchto hasičov nám pripomínajú, že keď držíme spolu, sme silnejší,“ dodala.
Rozsiahle lesné požiare v posledných dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. Oheň zničil rozsiahle plochy vysušených lesov, porastov aj majetku a prinútil desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov.
Európska únia pomáha pri hasení požiarov prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Do Francúzska prišlo na pomoc sedem hasiacich lietadiel a štyri vrtuľníky zo siedmich krajín vrátane Slovenska. Do Španielska vyslali členské štáty šesť hasiacich lietadiel, 134 záchranárov a 41 vozidiel.
Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli na pomoc do Francúzska v piatok 24. júla. Tamojšie úrady v utorok požiadali o predĺženie ich nasadenia až do 3. augusta.