Leyenová: Očkovanie je maratón, kde sme zatiaľ ubehli prvé kilometre

Brusel 2. februára (TASR) - Európska stratégia očkovania proti chorobe COVID-19, hoci kritizovaná za svoju pomalosť, je správna. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v rozhovore pre viaceré európske médiá, na čo upozornila v utorok tlačová agentúra AFP aj týždenník Politico.



Podľa AFP jej vyjadrenie pre francúzsky denník Le Monde je nepriamou kritikou britského plánu čo najrýchlejšie spustiť očkovanie.



"Niektoré krajiny začali s očkovaním krátko pred Európskou úniou, to je pravda. Uchýlili sa však k urgentným postupom schvaľovania licencie, v priebehu 24 hodín. Komisia a členské štáty EÚ sa dohodli, že nebudú robiť žiadne kompromisy v súvislosti s bezpečnosťou a účinnosťou pre povolenie vakcín," uviedla Von der Leyenová pre Le Monde. A dodala, že hoci EÚ začala s očkovaním o čosi neskôr, "bolo to správne rozhodnutie".



Šéfka eurokomisie odpovedala aj na otázky o súčasnom spore medzi EÚ a farmaceutickou firmou AstraZeneca, ktorá oznámila oneskorenie sľúbených a zazmluvnených dodávok vakcín pre EÚ.



Von der Leyenova zdôraznila, že EÚ chce a potrebuje tieto vakcíny. "AstraZeneca nás upozornila na oneskorenie dodávok na poslednú chvíľu a bez presvedčivých dôvodov. Je potrebná väčšia transparentnosť," odkázala. A dodala, že oneskorenie dodávok vakcín vyvolalo v EÚ špekulácie o možnom vývoze v Európe vyrobených vakcín do Spojeného kráľovstva, a to práve na úkor zmluvných záväzkov s Bruselom. "Chceme vedieť, čo sa vyrába v jej európskych továrňach, čo sa vyviezlo, kam sa vyviezlo a čo sa skladovalo. Je lepšie mať transparentnosť ako fámy," spresnila šéfka eurokomisie.



V inom rozhovore, pre holandský denník De Volkskrant, zas pripomenula, že problémy s dodávkami očkovacích látok sa znížia v druhom štvrťroku 2021, keď sa zvýši výrobná kapacita spoločnosti Pfizer/BioNTech a keď už budú schválené a pripravené na uvedenie na trh aj ďalšie vakcíny, napríklad tá od spoločnosti Johnson & Johnson.



"Je to ako maratón, na ktorom sme zatiaľ prebehli iba prvých pár kilometrov. Potrebujeme dobrú kondíciu a nervy z ocele, ale som si istá, že dôjdeme do cieľa," opísala situáciu Von der Leyenová.



Cieľ, ktorý eurokomisia stanovila pre členské štáty EÚ, je zaočkovať do konca leta 70 percent dospelej populácie, čo má zaistiť kolektívnu imunitu a skoncovať s koronakrízou. Komisia vlani objednala celkom 2,3 miliardy dávok vakcín od šiestich výrobcov, čo je oveľa väčšie množstvo, ako euroblok potrebuje, od začiatku však EK hovorila, aby členovia EÚ nevyužité vakcíny ponúkli k dispozícii chudobnejším krajinám v Európe a vo zvyšku sveta.



spravodajca TASR Jaromír Novak