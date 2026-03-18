Von der Leyenová odcestuje do Austrálie a stretne sa s premiérom
Autor TASR
Brusel 18. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová budúci týždeň navštívi Austráliu a stretne sa s tamojším premiérom Anthonym Albanesem, oznámila EK v stredu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Návšteva von der Leyenovej sa uskutoční 23. až 25. marca s cieľom „posilniť vzťahy EÚ s dôveryhodným partnerom, ktorý má podobné názory, v strategicky dôležitej indo-tichomorskej oblasti“, uvádza sa vo vyhlásení EK.
Reuters uvádza, že návšteva von der Leyenovej prichádza v čase, keď sa Európska únia a Austrália snažia uzavrieť obchodnú dohodu. Obe strany nedávno naznačili pokrok v týchto rokovaniach.
Austrália sa podľa Reuters snaží o zvýšenie kvót na vývoz jahňacieho a hovädzieho mäsa do Európy, zatiaľ čo EÚ presadzuje lepší prístup k austrálskym nerastným surovinám a nižšie clá na priemyselné výrobky.
Predchádzajúce rokovania medzi Austráliou a EÚ v roku 2023 stroskotali najmä pre nezhody okolo prístupu k poľnohospodárskym produktom, vysvetľuje Reuters.
