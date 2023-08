Der Leyenová odporučila Hoekstru za eurokomisára pre klimatické otázky

Brusel 29. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vypočula holandského kandidáta na post eurokomisára Wopkeho Hoekstru a rozhodla sa ho odporučiť Rade EÚ a Európskemu parlamentu pre túto funkciu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Hoekstra by mal na návrh holandskej vlády v exekutíve EÚ nahradiť Fransa Timmermansa, ktorý sa rozhodol pre návrat do domácej politiky, aby na čele ľavicovej koalície zabojoval o víťazstvo v predčasných parlamentných voľbách a o funkciu premiéra.



"Vypočul som si kandidáta, ktorého navrhla holandská vláda na post európskeho komisára. Pán Hoekstra preukázal silnú motiváciu pre túto funkciu a veľkú oddanosť Európskej únii. Na túto pozíciu má aj relevantné odborné skúsenosti. Rozhodla som sa navrhnúť Rade EÚ a Európskemu parlamentu vymenovať pána Hoekstru do funkcie komisára. Bude mať na starosti opatrenia v oblasti klímy pod vedením výkonného podpredsedu pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad," uviedla von der Leyenová v oficiálnom vyhlásení.



Znamená to, že ak Hoekstra prejde aj cez vypočúvanie v europarlamente, služobne bude spolupracovať najmä so slovenským eurokomisárom Marošom Šefčovičom, ktorý po Timmermansovi získal post výkonného podpredsedu EK a implementáciu Európskej zelenej dohody.



Von der Leyenová skonštatovala, že Hoekstra má značné skúsenosti s európskymi otázkami, lebo od roku 2022 bol podpredsedom holandskej vlády a ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2017 až 2022 bol ministrom financií.



"Jeho skúsenosti z vlády budú veľkým prínosom najmä pre európsku klimatickú diplomaciu pred konferenciou OSN o klíme COP28 a pre financovanie opatrení proti zmene klímy, ako aj pre implementáciu legislatívnych nástrojov súvisiacich s klímou," odkázala šéfka eurokomisie. Spresnila, že Hoekstra počas rozhovoru s ňou zdôraznil svoj záväzok pokračovať v ambicióznej klimatickej politike EÚ a udržiavať sociálnu rovnováhu v spoločnom európskom úsilí na ceste ku klimatickej neutralite.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)