Von der Leyenová odštartuje pohovory s kandidátmi na eurokomisárov

Von der Leyenová sa chce najskôr osobne zoznámiť so všetkými nominantmi a následne rozhodne, či všetci kandidáti spĺňajú potrebné kritériá byť členmi exekutívy EÚ.

Brusel 5. augusta (TASR) - Šéfka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová začne od utorka (6.8) sériu pohovorov s nominantmi vlád členských krajín EÚ na pozície eurokomisárov. Informoval o tom v pondelok európsky týždenník Politico.



Po minulotýždňovom pracovnom turné, ktoré ju zaviedlo do Záhrebu, Madridu a Ríma, von der Leyenová strávi tento týždeň v Bruseli, kde ju čaká prvá séria rozhovorov s národnými kandidátmi na eurokomisárov. V utorok sa ako s prvou stretne s bývalou fínskou ministerkou financií a poslankyňou fínskeho parlamentu Juttou Urpilainenovou.



Podľa servera Politico.eu sa však v rámci nadchádzajúcich pohovorov ešte nebudú rozdeľovať jednotlivé portfóliá. Von der Leyenová sa chce najskôr osobne zoznámiť so všetkými nominantmi a následne rozhodne, či všetci kandidáti spĺňajú potrebné kritériá byť členmi exekutívy EÚ. Až potom bude rozhodovať o tom, komu pridelí akú pracovnú agendu, pričom môže navrhnutých kandidátov aj odmietnuť.



Predseda dosluhujúcej komisie Jean-Claude Juncker pred piatimi rokmi odmietol až šesť národných kandidátov.



Von der Leyenová by sa mala v priebehu týždňa stretnúť aj s nominantmi na eurokomisárov z troch pobaltských krajín, a tiež z Malty a Cypru.



Nebudú to však prví nominanti, s ktorými sa stretne. Už mala možnosť osobne spoznať Holanďana Fransa Timmermansa a dánsku eurokomisárku Margrethe Vestagerovú. Podľa očakávania by obaja mali v budúcej exekutíve EÚ získať kreslá prvého podpredsedu EK.



Okrem toho von der Leyenová už pozná aj gréckeho kandidáta na eurokomisára Margaritisa Schinasa, doterajšieho hovorcu EK.



Budúca šéfka exekutívy EÚ dala sľub, že jej kolégium komisárov bude rodovo vyvážené, čiže polovicu kabinetu budú tvoriť ženy. Spojené kráľovstvo sa koncom októbra chystá opustiť EÚ, takže v 27-člennej zostave EK by von der Leyenová chcela mať aspoň 13 žien vrátane nej samotnej.



Doteraz nominovalo ženy na post eurokomisárok sedem krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko a Malta. Ona je podľa tejto matematiky ôsma, takže ešte ďalších päť členských krajín by malo predstaviť ženské kandidátky. Najmä tie krajiny, ktoré zatiaľ nepredstavili svojich nominantov, musia rátať s možnosťou, že ženská kandidátka môže mať väčšie šance na úspech ako mužský kandidát.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)