Von der Leyenová opísala integračnú situáciu kandidátskych krajín EÚ

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) odporučila v piatok udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie Ukrajine a Moldavsku a potvrdenie európskej perspektívy pre Gruzínsko. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vysvetlila situáciu každej z troch krajín, informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová spresnila, že eurokomisia odporúča Európskej rade (lídrom EÚ) aby Ukrajina a Moldavsko získali európsku perspektívu a aj štatút kandidátskych krajín za predpokladu, že uskutočnia množstvo ďalších dôležitých reforiem. Pre Gruzínsko zatiaľ odporúča iba európsku perspektívu. Dodala, že celý integračný proces je založený na zásluhách, čo si musia uvedomiť vlády všetkých troch krajín.



Ukrajina podľa šéfky Európskej komisie jasne preukázala snahu a odhodlanie dodržiavať európske hodnoty a normy a už pred ruskou agresiou nastúpila na cestu do EÚ, keďže k Únii sa postupne približovala posledných osem rokov.



Vďaka Asociačnej dohode z roku 2016 Ukrajina implementovala zhruba 70 percent pravidiel, noriem a štandardov EÚ. Zúčastňuje sa mnohých programov EÚ, ako sú Horizont Európa a Erasmus. Ukrajina je silná parlamentná demokracia s dobre fungujúcou verejnou správou a úspešnou decentralizačnou reformou a pokračuje aj modernizačná reforma administratívy.



Podľa von der Leyenovej je ukrajinská občianska spoločnosť živá a aktívna, volebný systém je slobodný a spravodlivý a vzdelávací systém dobre rozvinutý; na vysokej úrovni sú najmä digitálne zručnosti a infraštruktúra. Dodala, že pred začiatkom vojny mala Ukrajina deficit na úrovni dvoch percent a verejný dlh pod 50 percent a Kyjev podnikal dôležité kroky na ceste stať sa plne fungujúcim trhovým hospodárstvom schopným integrácie do jednotného trhu EÚ.



"Zároveň je potrebná ďalšia práca, najmä v oblasti právneho štátu," odkázala šéfka eurokomisie. Ukrajina pokročila pri zriaďovaní inštitúcií potrebných na efektívne fungovanie súdnictva a pri preverovaní prokurátorov a teraz by sa mala zamerať na urýchlenie výberu sudcov Ústavného súdu a členov Vysokej súdnej rady. Pokrok je badateľný aj pri zriaďovaní protikorupčných orgánov, treba však vymenovať nového šéfa protikorupčnej prokuratúry a nového riaditeľa úradu pre vyšetrovanie korupcie.



Von der Leyenová ocenila, že Ukrajina prijala odvážny zákon proti oligarchom, ktorý však teraz treba implementovať. Za dobrú správu považuje, že Ukrajina splnila 80 percent odporúčaní Benátskej komisie a zostáva ešte prijať zákon o národnostných menšinách.



"Samozrejme, nie všetko sa dá dosiahnuť, pokiaľ na území Ukrajiny zúri vojna. Mnohé z týchto problémov sa však už dajú vyriešiť," skonštatovala predsedníčka EK.



V prípade Moldavska von der Leyenová ocenila, že Kišiňov v nedávnej minulosti urobil rozhodujúce kroky k reformám a prvýkrát od získania nezávislosti je Moldavsko na skutočnej proreformnej, protikorupčnej a európskej ceste. "Aj Moldavsko má pred sebou ešte dlhú cestu. Najmä jeho ekonomika a verejná správa si vyžadujú zásadné zlepšenia. Za predpokladu, že lídri udržia kurz, veríme, že táto krajina má potenciál splniť naše požiadavky," uviedla.



Pri Gruzínsku skonštatovala, že má silnú trhovú orientáciu so silným súkromným sektorom, ale aby krajina uspela na proeurópskej ceste, musí sa politicky spojiť a navrhnúť jasnú cestu k štrukturálnym reformám. Po odporučení eurokomisiou udeliť tejto kaukazskej krajine európsku perspektívu sa budú musieť členské štáty neskôr vrátiť k posúdeniu situácie – a ak Gruzínsko splní viaceré podmienky, bude mu môcť byť udelenie štatútu kandidátskej krajiny povolené.



spravodajca TASR Jaromír Novak