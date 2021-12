Von der Leyenová označila summit Východné partnerstvo za potrebný

Brusel 16. decembra (TASR) - Európska únia a krajiny Východného partnerstva v stredu na spoločnom summite v Bruseli opätovne potvrdili svoje silné väzby, jednotu a solidaritu. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK), ktorá bola na summite zastúpená svojou predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.



Komisia privítala, že spoločné vyhlásenie 32 lídrov – najvyšších predstaviteľov 27-člennej eurobloku, ako aj Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny –, poskytuje plán budúcich opatrení na základe obnovenej agendy pre Východné partnerstvo. Nová agenda sa zameria na obnovu, odolnosť a reformy.



"Východné partnerstvo má pre EÚ veľký politický význam. Spoločne sme spustili novú, ambicióznejšiu fázu nášho partnerstva," uviedla von der Leyenová po skončení summitu. Podľa jej sov je Európska únia aj naďalej odhodlaná posilňovať odolnosť svojich východných partnerov pri riešení ekonomických, sociálnych a zdravotných dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Spresnila, že krajiny EÚ sú hlboko znepokojené destabilizáciou a porušovaním medzinárodného práva, predstavujúcimi hrozbu pre mier, bezpečnosť a stabilitu v tomto regióne.



Šéfka eurokomisie spresnila, že podpora EÚ pre krajiny Východného partnerstva sa bude opierať o hospodársky a investičný plán vo výške 2,3 miliardy eur vo forme grantov, kombinovania a záruk s potenciálom mobilizovať až 17 miliárd eur vo verejných a súkromných investíciách.



Von der Leyenová zdôraznila, že v rámci stredajšieho summitu Európska komisia a jej partneri dosiahli pokrok v niekoľkých kľúčových sektoroch spolupráce.



Došlo napríklad k podpísaniu dohody s Poľskou rozvojovou bankou v hodnote 35 miliónov eur, ktorá umožní Európskej únii ako celku zintenzívniť dodávky proticovidových vakcín do krajín Východného partnerstva.



Balík núdzovej podpory vo výške 60 miliónov eur určený pre Moldavsko pomôže tejto krajine znížiť vplyv rastúcich cien plynu.



Dohody, do ktorých bola zhrnutá aj Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), sa týkali aj množstva ďalších strategických investícií v oblasti energetickej účinnosti, internetového pripojenia a dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti v prospech Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)