Von der Leyenová oznámila návrh kandidátov na eurokomisárov

Štrasburg 17. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila v utorok v Štrasburgu návrh zloženia novej exekutívy Európskej únie aj s portfóliami a pridelenou pracovnou agendou pre jednotlivých eurokomisárov, píše TASR.



Funkciu podpredsedov EK by mali zastávať: Teresa Riberová (Španielsko) – výkonná podpredsedníčka pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod; Henna Virkkunenová (Fínsko) - výkonná podpredsedníčka pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu; Stéphan Séjourné (Francúzsko) - výkonný podpredseda pre prosperitu a priemyselnú stratégiu; Roxana Minzatuová (Rumunsko) - výkonná podpredsedníčka pre ľudí, zručnosti a pripravenosť a Raffaele Fitto (Taliansko) - výkonný podpredseda pre kohéziu a reformy. Už od začiatku leta je známe, že Kaja Kallasová (Estónsko) bude novou šéfkou diplomacie EÚ.



Zvyšných 20 eurokomisárov navrhla von der Leyenová pre nasledovnú agendu (podľa abecedného zoznamu krajín): Hadja Lahbibová (Belgicko) – komisárka pre pripravenosť, krízový manažment a rovnosť; Ekaterina Zacharievová (Bulharsko) – komisárka pre startupy, výskum a inovácie; Kostas Kadis (Cyprus) – komisár pre rybolov a oceány; Jozef Síkela (ČR) - komisár pre medzinárodné partnerstvá; Dan Jrgensen (Dánsko) – komisár pre energetiku a bývanie.



Apostolos Tzitzikostas (Grécko) – komisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch; Wopke Hoekstra (Holandsko) – komisár pre klímu, bezuhlíkové hospodárstvo a čistý rast; Dubravka Šuicová (Chorvátsko) - komisárka pre Stredomorie; Michael McGrath (Írsko) – komisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát; Andrius Kubilius (Litva) – komisár pre obranu a vesmír.



Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) - komisár pre hospodárstvo a produktivitu, implementáciu a zjednodušenie; Christophe Hansen (Luxembursko) – komisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo; Olivér Várhelyi (Maďarsko) – komisár pre zdravie a starostlivosť o zvieratá; Glenn Micallef (Malta) – komisár pre mládež, kultúru, šport a medzigeneračnú spravodlivosť; Piotr Serafin (Poľsko) – komisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu.



Maria Luísová Albuquerquová (Portugalsko) – komisárka pre finančné služby; Magnus Brunner (Rakúsko) – komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu; Maroš Šefčovič (SR) - komisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť a medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť; Jessika Roswallová (Švédsko) - komisárka pre životné prostredie, ochranu vody a konkurencieschopné obehové hospodárstvo. Marte Kosovej, zatiaľ nepotvrdenej kandidátke zo Slovinska, by mala pripadnúť oblasť rozširovania.



Von der Leyenová stanovila šesť priorít, ktoré podľa nej budú určovať EK pod jej vedením - Posilnenie technológií, bezpečnosti a demokracie, silnejšia priemyselná stratégia, ďalší rozvoj európskych regiónov prostredníctvom kohéznej politiky, väčšia sociálna prosperita prostredníctvom odbornej prípravy, obrana európskeho sociálneho modelu a dynamickejší vonkajší rozmer.



Kandidáti na eurokomisárov budú v Európskom parlamente v nasledujúcich týždňoch preverovaní pre prípadný konflikt záujmov a následne vypočúvaní v príslušných výboroch EP. Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku a nie menovite o jednotlivých komisároch. Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak dôjde k odobreniu Európskym parlamentom, eurokomisári nastúpia do úradu nasledujúci mesiac od hlasovania.