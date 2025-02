Von der Leyenová oznámila spustenie iniciatívy na investície do AI

Paríž 11. februára (TASR) — Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok na globálnom summite o umelej inteligencii (AI) v Paríži oznámila spustenie iniciatívy InvestAI na mobilizáciu 200 miliárd eur na investície do umelej inteligencie. Táto suma zahŕňa aj vytvorenie nového európskeho fondu vo výške 20 miliárd eur určeného na vybudovanie gigatovární v oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a tlačovej správy EK.



"Umelá inteligencia zlepší našu zdravotnú starostlivosť, podnieti náš výskum a inovácie a posilní našu konkurencieschopnosť. Chceme, aby sa umelá inteligencia stala hnacou silou blahobytu a rastu. Robíme to prostredníctvom nášho vlastného európskeho prístupu, založeného na otvorenosti, spolupráci a vynikajúcich talentoch," uviedla vo svojom vystúpení von der Leyenová.



Táto rozsiahla infraštruktúra je podľa šéfky EK potrebná na umožnenie vývoja najzložitejších modelov umelej inteligencie a ich zdokonaľovanie.



InvestAI ako jedinečné verejno-súkromné partnerstvo podobné Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) "umožní všetkým našim vedcom a spoločnostiam – nielen tým najväčším – vyvinúť najpokročilejšie modely potrebné na to, aby sa Európa stala kontinentom umelej inteligencie," vyhlásila von der Leyenová.



Na summite o AI spojilo svoje sily v rámci iniciatívy InvestAI vyše 60 známych európskych spoločností. Viac ako 20 veľkých medzinárodných investorov vyčlenilo 150 miliárd eur na projekty súvisiace s AI v Európe v priebehu nasledujúcich piatich rokov. V USA plánuje nezisková organizácia OpenAI a veľkí technologickí partneri investovať 500 miliárd dolárov do nových dátových centier AI v programe Stargate.



Z fondu InvestAI sa budú financovať štyri budúce gigatovárne pre umelú inteligenciu v EÚ. Modely AI novej generácie si totiž vyžadujú rozsiahlu výpočtovú infraštruktúru pre prelomové objavy v špecifických oblastiach, ako sú medicína alebo veda.



EK už v decembri 2024 informovala a vybudovaní prvých siedmich tovární na umelú inteligenciu, ku ktorým čoskoro pribudne ďalších päť. Doterajšia podpora vo výške desať miliárd eur je už teraz najväčšou verejnou investíciou do umelej inteligencie na svete, konštatuje sa v stanovisku EK.