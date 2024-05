Von der Leyenová plánuje so Si Ťin-pchingom rokovať o konkurencii

Brusel 6. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok uviedla, že na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Paríži bude presadzovať spravodlivú konkurenciu EÚ s Čínou, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Musíme konať s cieľom uistiť sa, že konkurencia je spravodlivá a neskreslená," uviedla von der Leyenová, ktorá má v pondelok rokovať so Si Ťin-pchingom i francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Čínsky líder do Paríža pricestoval v nedeľu.



Von der Leyenová pripomenula, EÚ sa usiluje znížiť svoju závislosť na čínskych dodávateľoch, neplánuje však zablokovať obchod v kľúčových sektoroch a ani voči nemu nemá v úmysle zaviesť sankcie. Vzťahy EÚ s Čínou označila za jedny z najzložitejších a zároveň najdôležitejších.



Predsedníčka EK podľa svojich slov čínskemu prezidentovi dala už v minulosti jasne najavo, že súčasná nerovnováha v prístupe na trh nie je udržateľná a je potrebné ju riešiť.



Európska komisia v uplynulých mesiacoch spustila viacero vyšetrovaní v spojitosti s konkurenciou zo strany Číny, pripomína AFP. Peking na najnovšie vyšetrovanie o údajnom nespravodlivom prístupe na čínsky trh so zdravotníckymi zariadeniami reagoval so znepokojením a označil ho za znak protekcionizmu zo strany EÚ. Čínu takisto rozhnevalo vyšetrovanie možnej nespravodlivej výhody čínskych výrobcov veterných turbín.