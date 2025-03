Von der Leyenová: Plány na obranu by mohli mobilizovať 800 miliárd eur

Brusel 4. marca (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok v Bruseli predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by sa na obranu v Európskej únii mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur. Naznačila, že euroblok je pripravený masívne zvýšiť výdavky na obranu, informuje TASR.



Nové plány EÚ na posilnenie európskeho obranného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít by mohli mobilizovať takmer 800 miliárd eur, vyhlásila pred novinármi von der Leyenová. "Toto je chvíľa pre Európu a my sme pripravení konať... Chceme trvalý mier, ale trvalý mier sa dá vybudovať len na základe sily a sila sa začína posilnením nás samých," skonštatovala.



Plán podľa jej slov umožní poskytovanie "okamžitej" vojenskej podpory Ukrajine po tom, ako Spojené štáty svoju pomoc pozastavili.



Súčasťou plánu je aj uvoľnenie prísnych rozpočtových pravidiel pre členské štáty. "Členským štátom to umožní výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu bez toho, aby sa spustil postup pri nadmernom deficite," povedala s odkazom na postup, ktorý núti vlády znížiť úroveň deficitu, ak porušia rozpočtové pravidlá.



EK navrhne nový nástroj, ktorý poskytne členským štátom 150 miliárd eur na pôžičky na investície do obrany, doplnila šéfka eurokomisie. O najnovšom pláne bude počas utorka písomne informovať aj lídrov krajín EÚ.



Prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky sa stretnú vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli, aby prediskutovali tento balík v súvislosti s výzvami zo Spojených štátov, aby Európania zvýšili svoje obranné záväzky a pripravili bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.