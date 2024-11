Von der Leyenová po summite: Hlavnou témou bola konkurencieschopnosť

Budapešť 8. novembra (TASR) - Hlavnou témou piatkového neformálneho summitu Európskej únie v Budapešti bola európska konkurencieschopnosť. Po rokovaní 27 lídrov Únie to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Von der Leyenová podotkla, že výhodami EÚ sú výborný vzdelávací systém, vysoká úroveň sociálneho zabezpečenia, no viaceré oblasti potrebujú zlepšenie. Základom diskusie bola správa o európskej konkurencieschopnosti, ktorú vypracoval bývalý prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi.



Predsedníčka Komisie podčiarkla nutnosť odstránenia inovačnej priepasť voči konkurentom i zníženie administratívnej záťaže začínajúcich podnikov. "Je potrebné vytvoriť ľahko dostupný súbor pravidiel, ktoré by mohli fungovať na celom jednotnom trhu," povedala.



Podľa jej slov je potrebných viac investícií a viac súkromného kapitálu. "Investície sa často nechávajú v banke, je potrebné stimulujúcejšie prostredie s využitím aj súkromných úspor. Ďalšou prioritou je vytvoriť spoločný plán konkurencieschopnosti, dekarbonizácie a digitalizácie," uviedla.



Obrovskou výzvou, ktorú rozpútala vojna Rusov, je aj prekonanie energetickej krízy, konštatovala von der Leyenová. "Ceny sa musia znížiť, to bude jedna z úloh Komisie," zdôraznila.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)