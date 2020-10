Von der Leyenová podporila hromadné testovanie

Brusel 30. októbra (TASR) – Európska komisia vyčlenila 220 miliónov eur na prevoz pacientov postihnutých ochorením COVID-19 z najťažšie postihnutých členských krajín EÚ do iných štátov, ktoré majú dostatočnú kapacitu nemocničných lôžok pre infikované osoby. Vo štvrtok večer, po skončení mimoriadneho videosummitu šéfov štátov a vlád EÚ, to uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Lídri 27 členských krajín EÚ mali vo štvrtok prvú zo série viacerých plánovaných videokonferencií zameraných na koordináciu spoločných opatrení proti šíreniu nového typu koronavírusu.



Von der Leyenová vyčlenenie sumy 220 miliónov eur potvrdila po skončení videosummitu, počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.



Šéfka eurokomisia počas svojho vystúpenia vyzvala lídrov členských krajín EÚ, aby spoločne zhromažďovali údaje o šírení koronavírusu, pretože dobré využitie európskych peňazí si vyžaduje aj dobrú výmenu informácií.



Všetky potrebné dáta by sa mali zhromažďovať v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré na ich základe bude môcť vydávať lepšie a presnejšie odporúčania, ako pokračovať v boji s pandémiou.



Von der Leyenová zároveň zdôraznila, že masové testovanie populácie bude kľúčom k prekonaniu pandemickej krízy a vyzvala štáty EÚ, aby sa dohodli na spoločných štandardoch pre rýchle testovanie na báze antigénových testov na COVID-19 a tiež na vzájomnom uznávaní výsledkov rýchlych testov v celej Európskej únii.



Premiéri a prezidenti členských krajín podľa tlačových agentúr AP a AFP hovorili o potrebe väčšej koordinácie reakcií na epidémiu, ktorá opäť silne zasiahla európsky kontinent a ktorá počtom nových infekcií a obetí prekonáva prvú vlnu z marca a apríla tohto roku.



Počas štvrtkových rokovaní na diaľku odzneli aj výzvy, aby sa jednotlivé krajiny v tejto situácii neuzatvárali. Ale naopak, aby spolupracovali na zdieľaní osvedčených postupov a najlepších techník na kontrolu šírenia vírusu a na príprave distribúcie vakcíny, až sa podarí vyvinúť účinnú a bezpečnú očkovaciu látku.



Za koordinovaný európsky prístup v tomto smere sa vyslovila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá pripomenula, že pre Nemecko, ako krajinu uprostred Európy, je veľmi dôležité aby všetky krajiny spoločne bojovali proti pandémii, aby hranice zostali otvorené a aby zostal zachovaný fungujúci hospodársky cyklus.