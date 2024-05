Von der Leyenová pochválila Maďarov, aj keď ju Fidesz osočuje

Budapešť 1. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v stredu pochvalne vyjadrila o občanoch Maďarska aj napriek tomu, že maďarská vládna strana Fidesz voči nej vedie osočujúcu kampaň, konštatovalo internetové vydanie denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarský ľud urobil Európu silnejšou. Iskrivá kultúra a ekonomická dynamika Maďarov presiakla do celej Európskej únie," citovala agentúra MTI slová Von der Leyenovej pri príležitosti 20. výročia vstupu Maďarska do EÚ. Predsedníčka EK dodala, že pred 20 rokmi sa európska rodina konečne zjednotila v spoločnom dome. "Maďarsko sa vždy nachádzalo v srdci Európy," zdôraznila.



Vyjadrenie Von der Leyenovej možno podľa denníka Népszava vnímať ako veľkorysé gesto vo svetle toho, že maďarská vládna strana Fidesz v poslednom čase prezentuje nemeckú kresťanskodemokratickú političku na bilbordoch ako nepriateľa Maďarska číslo jeden. Predsedníčka EK na nich figuruje ako "manipulátor bruselskej elity, ktorému pokorne slúžia lídri opozície, dovážajúci do Maďarska vojnu, migráciu a rodovú propagandu.



V predchádzajúcej plagátovej kampani Fidesz o Von der Leyenovej tvrdil, že je "Sorosovou agentkou", uzatvára Népszava.











