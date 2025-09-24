< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová podporila minimálny vek pre sociálne siete
Mnohé krajiny Európskej únie „veria, že nastal čas na ‚vek digitálnej dospelosti‘ pre prístup k sociálnym médiám.
Autor TASR
Brusel 24. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu podporila výzvu na stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete. TASR o tom píše podľa webu Politico.
Mnohé krajiny Európskej únie „veria, že nastal čas na ‚vek digitálnej dospelosti‘ pre prístup k sociálnym médiám. A musím vám povedať, že ako matka siedmich detí a stará mama piatich detí nám rovnaký názor“, povedala počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Krajiny EÚ ako Grécko, Francúzsko a Dánsko sa v posledných mesiacoch snažia o stanovenie veku digitálnej dospelosti s argumentom, že sociálne médiá môžu poškodzovať duševný vývoj maloletých. Tvorcovia verejných politík o presnej podobe v súčasnosti búrlivo diskutujú.
Von der Leyenová vo vystúpení po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa potvrdila plány na vytvorenie komisie EÚ, ktorá „posúdi, aké kroky majú zmysel na európskej úrovni“.
Austrália je v popredí globálneho úsilia o obmedzenie škôd zo zneužívania na internete. V novembri schválila prelomové zákony obmedzujúce vstup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré nadobudnú účinnosť do konca tohto roka. Gigantom sociálnych médií ako Facebook, Instagram, YouTube a X hrozia za porušenie zákazu pre tínedžerov pokuty až do 49,5 milióna austrálskych dolárov (takmer 28 miliónov eur).
