Von der Leyenová pohrozila AstraZenece zákazom vývozu

Brusel/Berlín 20. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pohrozila farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca zákazom vývozu jej vakcíny z eurobloku, ak nebude dodržiavať dohodnuté množstvo dodávok.



"Máme možnosť zakázať plánovaný vývoz. Toto je odkaz pre AstraZenecu: Skôr, ako začnete dodávať do iných krajín, splňte svoju zmluvu s Európou," uviedla von der Leyenová v rozhovore pre médiá nemeckej mediálnej skupiny Funke zverejnenom v sobotu.



Spoločnosti vyčíta, že v prvom štvrťroku dodala iba 30 percent z dohodnutého množstva 90 miliónov dávok svojej vakcíny. Von der Leyenová už v stredu uviedla, že vzhľadom na nedostatok vakcíny od AstraZenecy uvažuje EK o zmene vývozných pravidiel.



"Všetky možnosti sú na stole," povedala vtedy šéfka EK s tým, že situáciu v oblasti vakcín budú lídri EÚ riešiť na rokovaniach na budúci týždeň.



AstraZeneca zdôvodnila meškanie dodávok výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia eurobloku však oponujú, že firma dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii.



Brusel už spustil osobitný mechanizmus, v rámci ktorého môže členská krajina EÚ požiadať o zákazu vývozu konkrétnej vakcíny mimo blok. Zatiaľ sa uplatnil iba raz, keď Taliansko zablokovalo vývoz 250.000 dávok vakcíny od AstraZenecy do Austrálie, čo zdôvodnilo ich pretrvávajúcim nedostatkom a oneskorenie dodávok.



EÚ sa dostala do sporu s Britániou, kde očkovacia kampaň prebieha oveľa rýchlejšie ako v kontinentálnej Európe. Brusel obvinil Londýn, že firme AstraZeneca fakticky zakázal vyvážať vakcínu, aby dosiahol túto výhodu, čo vláda premiéra Borisa Johnsona dôrazne poprela.



Niektoré členské štáty EÚ ako Belgicko a Holandsko však nepodporujú zákaz vývozu, pretože by to podľa nich mohlo narušiť globálne dodávateľské reťazce, pripomína agentúra AFP.