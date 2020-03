Von der Leyenová: Politickí lídri nový koronavírus podcenili

Berlín 18. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu pripustila, že politickí lídri "podcenili" rozsah nebezpečenstva, aké predstavuje nový koronavírus. Vyjadrila sa takto deň po tom, ako EÚ na 30 dní zakázala vstup na svoje územie občanom nečlenských krajín, a to s okamžitou platnosťou.



"Myslím, že všetci z nás, ktorí nie sme expertmi, sme na začiatku koronavírus podcenili," povedala von der Leyenová v rozhovore pre nemecký denník Bild, zverejnenom v stredu. "Teraz je však zrejmé, že toto je vírus, ktorý nás bude zamestnávať ešte dlho... Domnievame sa, že opatrenia, ktoré sa zdali pred dvoma či troma týždňami drastické, museli byť prijaté," dodala.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej do Číny a následne do zahraničia.



Na celom svete dosiaľ v súvislosti s jeho pandémiou zaznamenali už takmer 200.000 nakazených a vyše 7900 úmrtí, pripomína agentúra AFP. Jednotlivé krajiny proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu bojujú zavádzaním rôznych opatrení, napríklad obmedzením pohybu svojich občanov, zatvorením hraníc či aj úplným zákazom vychádzania.



Von der Leyenová v rozhovore pre Bild odmietla rétoriku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý tento týždeň vo svojej krajine nariadil prinajmenšom dvojtýždňový zákaz vychádzania, platný pre väčšinu obyvateľstva, a pandémiu koronavírusu prirovnal k vojne.



"Osobne tento termín (vojna) nebudem používať, ale rozumiem (v tomto smere) motivácii francúzskeho prezidenta, keďže koronavírus je znepokojivý nepriateľ," povedala.



Podľa nemeckého ministra hospodárstva Petra Altmaiera brali situáciu ešte viac na ľahkú váhu USA. "Vypuknutie tejto krízy bolo zrejme ešte viac podcenené v USA než v niektorých európskych krajinách," povedal pre nemeckú mediálnu skupinu Funke. "Preto, aj vo vlastnom záujme, dúfame, že USA dokážu situáciu zvládnuť... Nikto nechce, aby americká ekonomika padla do nekontrolovanej recesie," dodal.