Von der Leyenová potvrdila podporu EÚ pre Srbsko i Bosnu

Belehrad 28. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok potvrdila podporu zo strany Európskej únie pre Srbsko i Bosnu a Hercegovinu. TASR správu prevzala s agentúry AP.



Von der Leyenová v stredu začala svoju cestu po šiestich krajinách západného Balkánu. Cieľom je získať podporu pre EÚ a uistiť sa, že sa táto časť Európy vo svete geopolitiky nepridá na stranu Ruska alebo Číny, píše AP.



"Dovoľte mi, aby som vás ubezpečila, že Európska únia je a zostane najdôležitejším politickým a hospodárskym partnerom Srbska," povedala von der Leyenová v piatok počas návštevy plynovodu, ktorý spája Srbsko s Bulharskom.



Ten podľa jej slov zlepší energetickú bezpečnosť Srbska a posunie krajinu "o krok bližšie k EÚ". Šéfka EK takisto oznámila, že EÚ poskytuje Srbsku 165 miliónov eur vo forme grantov.



Von der Leyenová povedala, že Srbsko je jednou z najvyspelejších krajín, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ. Zdôraznila však, že je potrebné dodržiavať zahraničnú politiku Únie.



Európska únia je pre krajiny západného Balkánu najväčší partner v oblasti obchodu a investícií. Srbský prezident Aleksandar Vučič však umožnil, aby sa v jeho krajine rozšíril vplyv Ruska, približuje AP. Vučič sa odmieta pridať k západným krajinám, ktoré voči Rusku zaviedli sankcie.



Srbsko má štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ. Na to, aby sa stalo členom, však musí vyriešiť vzťahy so svojou bývalou provinciou Kosovom, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť, pripomenula agentúra Reuters.



Von der Leyenová na sociálnej sieti vyjadrila podporu EÚ aj pre Bosnu a Hercegovinu. Únia podľa nej pripravuje energetický balíček na pomoc partnerom na západnom Balkáne. Bosne má poskytnúť krátkodobú podporu 70 miliónov eur a investície do zdrojov energie ako solárna či veterná energia a biomasa.



"Bosna a Hercegovina má svoje miesto v srdci Európskej únie," napísala predsedníčka EK.



Európska únia sa usiluje "pritiahnuť si krajiny západného Balkánu bližšie ako spojencov" a odsunúť zahraničné rušivé vplyvy. Takisto si však od týchto krajín udržiava odstup, pretože ich slabé hospodárstva a politické inštitúcie nie sú pripravené pripojiť sa bez problémov k jednotnému trhu EÚ a západným demokratickým ideálom, konštatuje AP. Výsledkom je frustrácia krajín západného Balkánu, pričom ruská invázia na Ukrajinu ešte zvýšila naliehavosť situácie.



Von der Leyenová už počas svojej cesty navštívila Severné Macedónsko, Albánsko a Kosovo. V sobotu pocestuje do Čiernej Hory.