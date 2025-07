Von der Leyenová považuje svoje odvolávanie za snahu destabilizovať EÚ

Brusel 7. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová považuje návrh na vyslovenie nedôvery voči nej v Európskom parlamente za snahu destabilizovať inštitúcie EÚ falošnými obvineniami. Povedala to v pondelok počas rozpravy na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP), ktoré bude o návrhu zrejme hlasovať vo štvrtok. Obvinenia zo zlého hospodárenia pri riadení pandémie ochorenia COVID-19 a utajovania rokovaní s výrobcom vakcíny firmou Pfizer označila šéfka EK lži. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.



Návrh rumunského europoslanca Gheorghe Pipereu z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) dosiaľ podporilo viac ako 70 poslancov. Na jeho prijatie je však potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, pričom musí ísť o väčšinu z celého pléna EP, preto sa očakáva, že eurokomisia hlasovanie o vyslovení nedôvery prežije.



„Je to prevzaté priamo z najstaršej príručky extrémistov - polarizácia spoločnosti, podkopávanie dôvery v demokraciu, falošné tvrdenia o zasahovaní do volieb,“ uviedla vo svojej obhajobe von der Leyenová, podľa ktorej žije Piperea „vo svojom svete konšpirácií a domnelých zlovestných sprisahaní“.



Šéfka výkonného orgánu EÚ tvrdí, že návrh je iba „snahou prepísať históriu“, ako úspešne Európa spoločne prekonala globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, a ďalším hrubým pokusom „vraziť klin medzi naše inštitúcie, medzi proeurópske, prodemokratické sily tohto domu“.



Europoslanci kritickí voči von der Leyenovej poukazujú najmä na utajené rokovania o miliardovom nákupe vakcín proti covidu. Von der Leyenová odmieta zverejniť SMS správy, ktoré si v tejto súvislosti posielala s generálnym riaditeľom Pfizeru Albertom Bourlom. Napriek rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ, ktorý v máji uznal právo novinárky denníka The New York Times na prístup k týmto správam, EK ich doteraz nezverejnila.



Von der Leyenová v rozprave uviedla, že rokovania o zmluvách viedli eurokomisia a členské štáty EÚ spoločne a že krajiny si každú zmluvu pred samotným podpisom preskúmali a o nákupe vakcín sa rozhodli z vlastnej vôle.



„Akékoľvek tvrdenia, že niektorý členský štát nevedel o zmluvách, o cenách alebo sumách, sú nečestné. Nazvime to pravým menom - je to jednoducho lož,“ tvrdila von der Leyenová s tým, že pri zmluvách neexistovali žiadne skryté doložky ani povinnosť nákupu pre členské štáty.



Ak by EP návrh na vyslovenie nedôvery schválil, odstúpiť by museli okrem predsedníčky von der Leyenovej aj ostatní 26 komisári EK. Tento scenár sa považuje aj podľa Pipereu za nepravdepodobný, pretože nemá dostatočnú podporu europoslancov.