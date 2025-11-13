< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: Prechod na čistú energiu musíme urýchliť
Investície do inovácií a čistého priemyslu podľa jej slov presiahli 250 miliárd eur.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Musíme urýchliť prechod na čistú energiu a zároveň ho využiť na podporu rastu a prosperity Európskej únie, vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok pred europoslancami v Bruseli. Informuje o tom TASR.
„To bolo jadrom našich diskusií v Európskej rade – úsilie o dekarbonizáciu ide ruka v ruke s úsilím o našu konkurencieschopnosť. Cieľ je veľmi jasný – pozorne ho sledujeme a na ceste k nemu musíme byť rýchli a flexibilní, pragmatickí a prispôsobiví,“ uviedla šéfka EK pri prezentácii výsledkov októbrového summitu lídrov členských krajín EÚ.
Von der Leyenová pripomenula, že uplynulo desať rokov od podpisu parížskej klimatickej dohody, ktorej deklarovaným cieľom je udržať oteplenie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou. „Samozrejme, stále existuje mnoho dôvodov na hlboké obavy – príroda nám každý deň pripomína cenu nečinnosti v podobe extrémnych prírodných javov. Je však potrebné uznať aj dosiahnutý pokrok,“ poznamenala. Pred desiatimi rokmi sa predpokladal nárast o štyri stupne Celzia do konca storočia, dnes je projekcia približne 2,3 stupňa, pokračovala s tým, že toto číslo treba naďalej znižovať.
Ako ďalej skonštatovala, od zavedenia únijného systému obchodovania s emisiami klesli emisie v pokrývaných sektoroch o 50 percent, zatiaľ čo HDP zrástol o 27 percent. Investície do inovácií a čistého priemyslu podľa jej slov presiahli 250 miliárd eur.
Šéfka EK vyzdvihla aj obnoviteľné zdroje energie. „Obnoviteľné zdroje energie sú teraz nielen čistejšie, ale aj lacnejšie. A majú presvedčivý obchodný potenciál,“ vyhlásila, pričom v tejto oblasti vidí príležitosť práve pre Európu.
V prejav upozornila, že vysoké ceny energií zostávajú hlavným brzdiacim faktorom konkurencieschopnosti Európy, a preto bola energia jednou z ústredných tém zasadnutia Európskej rady. V súvislosti s konkurencieschopnosťou spomenula nové a pripravované iniciatívy vrátane programov Choose Europe, Scaleup Fund, rozvoja kapitálových trhov cez Úniu úspor a investícií či stratégie pre umelú inteligenciu.
Na záver uvítala myšlienku predsedu Európskej rady Antónia Costu usporiadať vo februári 2026 neformálne zasadnutie lídrov členských krajín EÚ o konkurencieschopnosti. „Máme obrovský potenciál, ale musíme ho skutočne využiť. To však vyžaduje spoločný pocit naliehavosti a zapojenie všetkých síl,“ zakončila.
„To bolo jadrom našich diskusií v Európskej rade – úsilie o dekarbonizáciu ide ruka v ruke s úsilím o našu konkurencieschopnosť. Cieľ je veľmi jasný – pozorne ho sledujeme a na ceste k nemu musíme byť rýchli a flexibilní, pragmatickí a prispôsobiví,“ uviedla šéfka EK pri prezentácii výsledkov októbrového summitu lídrov členských krajín EÚ.
Von der Leyenová pripomenula, že uplynulo desať rokov od podpisu parížskej klimatickej dohody, ktorej deklarovaným cieľom je udržať oteplenie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou. „Samozrejme, stále existuje mnoho dôvodov na hlboké obavy – príroda nám každý deň pripomína cenu nečinnosti v podobe extrémnych prírodných javov. Je však potrebné uznať aj dosiahnutý pokrok,“ poznamenala. Pred desiatimi rokmi sa predpokladal nárast o štyri stupne Celzia do konca storočia, dnes je projekcia približne 2,3 stupňa, pokračovala s tým, že toto číslo treba naďalej znižovať.
Ako ďalej skonštatovala, od zavedenia únijného systému obchodovania s emisiami klesli emisie v pokrývaných sektoroch o 50 percent, zatiaľ čo HDP zrástol o 27 percent. Investície do inovácií a čistého priemyslu podľa jej slov presiahli 250 miliárd eur.
Šéfka EK vyzdvihla aj obnoviteľné zdroje energie. „Obnoviteľné zdroje energie sú teraz nielen čistejšie, ale aj lacnejšie. A majú presvedčivý obchodný potenciál,“ vyhlásila, pričom v tejto oblasti vidí príležitosť práve pre Európu.
V prejav upozornila, že vysoké ceny energií zostávajú hlavným brzdiacim faktorom konkurencieschopnosti Európy, a preto bola energia jednou z ústredných tém zasadnutia Európskej rady. V súvislosti s konkurencieschopnosťou spomenula nové a pripravované iniciatívy vrátane programov Choose Europe, Scaleup Fund, rozvoja kapitálových trhov cez Úniu úspor a investícií či stratégie pre umelú inteligenciu.
Na záver uvítala myšlienku predsedu Európskej rady Antónia Costu usporiadať vo februári 2026 neformálne zasadnutie lídrov členských krajín EÚ o konkurencieschopnosti. „Máme obrovský potenciál, ale musíme ho skutočne využiť. To však vyžaduje spoločný pocit naliehavosti a zapojenie všetkých síl,“ zakončila.